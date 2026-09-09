Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) Ukrainy poinformowały, że w nocy z wtorku na środę zniszczyły dronami rosyjskie okręty, w tym rakietowe, w bazie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym oraz pokładowy samolot myśliwski Su-33 i helikopter Mi-8 w Anapie w tym samym regionie.

„W nocy z 8 na 9 września baza marynarki wojennej w Noworosyjsku straciła w wyniku kompleksowego uderzenia Sił Obrony Ukrainy, przeprowadzonego z udziałem Sił Systemów Bezzałogowych, szereg wojskowych jednostek pływających, w tym wyposażonych w rakiety” – powiadomił w serwisach społecznościowych dowódca SBS, major Robert „Madiar” Browdi.

Czytaj więcej

Ukraiński żołnierz
Konflikty zbrojne
Polska przeznaczy 50 mln euro na broń dla Ukrainy. Informację przekazał Kijów

Nocny atak ukraińskich dronów na obiekty w Anapie

W Anapie na zachód od Noworosyjska SBS, prócz samolotu i śmigłowca, uderzyły w dwa zestawy radarowe: Kasta-2E2 i radar 92N6, należący do systemu obrony przeciwlotniczej S-300/S-400, rozlokowanego w rejonie Gelendżyka – przekazał Browdi.

Według „Madiara” we wrześniu dowodzone przez niego oddziały zwiększyły o 16 proc. straty wśród żołnierzy wojsk przeciwnika.

„Znacząco wzrosła średnia dobowa liczba żołnierzy przeciwnika likwidowanych przez »Ptaki« Sił Systemów Bezzałogowych na linii styczności: we wrześniu 411 osób dziennie wobec średnio 355 w sierpniu” – podkreślił dowódca.

Straty rosyjskiej floty cieni

Napisał także, że w ramach działań na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim zniszczonych zostało kolejnych 13 jednostek rosyjskiej floty cieni. „Łącznie od początku operacji Sił Systemów Bezzałogowych »MoŁoCZKa« – od 6 lipca do 8 września 2026 r. – upolowano 282 jednostki pływające floty cieni” – oświadczył mjr Browdi.

Gubernator Kraju Krasnodarskiego na południu europejskiej części Rosji, Wieniamin Kondratjew, przekazał, że w ataku zginęły cztery osoby, w tym dziecko. Rannych zostało 29 osób. Mer Noworosyjska Andriej Krawczenko poinformował wcześniej w środę, że szczątki dronów spadły na teren kilku przedsiębiorstw oraz w pobliżu budynku mieszkalnego. Po ostrzale wybuchły pożary.

Czytaj więcej

Przywódca Rosji Władimir Putin
Polityka
Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali przez telefon. „Bardzo szczera rozmowa”

W Anapie fragmenty bezzałogowców uszkodziły trzy domy prywatne oraz przedszkole, jednak nikt nie doznał obrażeń – powiadomił Kondratjew. Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło w środę, że minionej nocy zestrzelono 596 ukraińskich dronów nad kilkunastoma regionami kraju oraz zaanektowanym Krymem.