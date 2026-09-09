Jak co roku na trzy dni Karpacz staje się jednym z najważniejszych miejsc gospodarczej debaty w Polsce. Politycy, prezesi firm, naukowcy i eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach dla kraju i Europy. Ważną częścią tych rozmów będą debaty organizowane przez „Rzeczpospolitą”. Oto jedna z nich.

środa, 9 września, godzina 14:50–15:50 | Salon „Rzeczpospolitej”

Każda decyzja o nieinwestowaniu w zdrowie wraca do budżetu później i drożej. Świadczenia ZUS z tytułu niezdolności do pracy w 2024 r. kosztowały ok. 57 mld zł – to 1,6 proc. PKB, a ubytek produktu krajowego brutto z powodu przedwczesnej śmiertelności to 115 mld zł rocznie.

Czy obecny model finansowania odpowiada rzeczywistym potrzebom starzejącego się społeczeństwa? Czy zdrowie powinno być traktowane jako priorytet w konkurencji z innymi wydatkami publicznymi – obronnością, edukacją czy infrastrukturą? Jak zbudować większą współodpowiedzialność obywateli za własne zdrowie, jeśli wiedza o funkcjonowaniu i finansowaniu systemu pozostaje ograniczona? To zagadnienia, które zostaną poruszone podczas debaty „Jak zdrowi obywatele mogą napędzać polską gospodarkę?” w Salonie „Rzeczpospolitej”. W panelu wezmą udział: dr Piotr Bromber z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; Izabela Grabowska, dyrektor Departamentu Badań Społecznych GUS; Igor Grzesiak, wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz prof. Tomasz Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.