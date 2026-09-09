Jak co roku na trzy dni Karpacz staje się jednym z najważniejszych miejsc gospodarczej debaty w Polsce. Politycy, prezesi firm, naukowcy i eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach dla kraju i Europy. Ważną częścią tych rozmów będą debaty organizowane przez „Rzeczpospolitą”. Oto jedna z nich.

Reklama Reklama

środa, 9 września, godz. 11.00–12.00 | Salon „Rzeczpospolitej”

Państwo refunduje terapię, lekarz stwierdza, że pacjent jej potrzebuje, chory spełnia kryteria programu, a mimo to nie zawsze może rozpocząć leczenie. Według danych ONE VOICE 2026, zebranych na podstawie informacji NFZ, w czerwcu na włączenie do zaledwie ośmiu analizowanych programów lekowych w gastroenterologii, dermatologii i reumatologii czekało około 2185 osób. Aż 755 z nich w trybie pilnym.

Problem ma nie tylko wymiar medyczny. Opóźnione leczenie może oznaczać kolejne hospitalizacje, zwolnienia lekarskie, utratę sprawności i zdolności do pracy. Oszczędność w jednym miejscu systemu może więc oznaczać wydatek w innym – ponoszony przez NFZ, ZUS, pracodawców, gospodarkę i samych pacjentów.

Co zatem kosztuje państwo więcej: odpowiednio wcześnie rozpoczęta skuteczna terapia czy konsekwencje niekontrolowanej choroby? I kto odpowiada za pacjenta, który ma wskazania do leczenia, ale nie może znaleźć ośrodka gotowego je rozpocząć?

O tym będą rozmawiać uczestnicy debaty pt. „Choroby autoimmunologiczne – inwestycja w leczenie czy koszt dla gospodarki?”. Dyskusja ma przynieść nie tylko diagnozę, ale także odpowiedź, co należy zmienić w finansowaniu, organizacji i monitorowaniu programów lekowych.

Debatę poprowadzi Krzysztof Jakubiak. W dyskusji wezmą udział: dr Norbert Pietrykowski, poseł na Sejm, członek Komisji Zdrowia; dr Piotr Artur Winciunas, naczelny lekarz ZUS; dr n. med. Magdalena Władysiuk, prezes Stowarzyszenia CEESTAHC; dr hab. n. med. Michał Jerzy Łodyga, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii; prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. UAFM; Jakub Szulc, wiceprezes NFZ; Agata Młynarska, założycielka i prezeska Fundacji Zdrowie Bez Tabu; Marek Lichota, prezes Stowarzyszenia „Apetyt na Życie” oraz Małgorzata Ufnal, założycielka i prezeska Fundacji Rheuma Active.