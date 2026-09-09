– Jesteśmy w Ministerstwie Finansów zawsze gotowi do tego, żeby przedstawić kolejny projekt. (...) Trwają prace nad kolejnym projektem, który potencjalnie może być złożony. Ta decyzja jeszcze nie zapadła – powiedział Domański w środę w Radiu Zet, pytany o to, czy rząd złoży kolejny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów.

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Minister był też pytany o to, czy jest gotów spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim, aby znaleźć kompromis ws. projektu. – Moim szefem jest premier i to z premierem dyskutuję o tym, jakie rozwiązania będzie prezentował rząd, jakie rozwiązania będziemy prezentować w obszarze uregulowania rynku kryptoaktywów. Trzy razy przedstawiliśmy rozwiązania, które były korzystne dla osób, które inwestują na tym rynku (...) i trzy razy prezydent nie stanął po stronie Polaków – stwierdził Domański.

– To my jesteśmy odpowiedzialni za przedstawienie dobrego projektu. Prezydent nie będzie ingerował w to, jak ten projekt wygląda. Nie tak wygląda proces stanowienia prawa – podkreślił.

Zapowiedział jednocześnie, że złożony przez prezydenta we wtorek projekt ws. kryptoaktywów zostanie „wnikliwie” przeanalizowany.

Andrzej Domański: Inflacja ustabilizowała się w okolicach 3 proc.

Minister był też pytany o to, ile wyniesie inflacja w przyszłych miesiącach. – Tutaj są oczywiście różne szacunki, ale generalnie widzimy, że inflacja ustabilizowała się w okolicach 3 proc. Nie oczekujemy, aby w najbliższych miesiącach inflacja miała istotnie wzrosnąć – wskazał. Jak dodał, zarówno MF, jak i Narodowy Bank Polski nie prognozują w tej chwili istotnego wzrostu inflacji.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w porównaniu z lipcem wzrosły o 0,4 proc. Średnioroczna inflacja w Polsce w 2025 roku wyniosła 3,6 proc.

Karol Nawrocki wetuje rządowe projekty ustawy o rynku kryptoaktywów i złożył własny

We wtorek szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki poinformował, że do Sejmu złożono nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Projekt ten jest co do zasady podobny do złożonego przez prezydenta w maju 2026 r. Zmiany dotyczą kwestii redakcyjnych oraz przepisów przejściowych.

Jednocześnie projekt prezydenta jest zbliżony do wcześniejszych propozycji rządu, zawetowanych przez prezydenta. Różnice koncentrują się wokół trzech głównych obszarów: blokad rachunków kryptoaktywów, mechanizmu blokowania domen internetowych oraz kosztów nadzoru i kar administracyjnych.

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował we wtorek, że Ministerstwo Finansów pracuje nad ponownym złożeniem ustawy o kryptowalutach. Dodał, że będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało wcześniej złożone przez rząd. – Jestem przekonany, że zostanie uchwalona przez parlament i mam nadzieję, że tym razem prezydent zdecyduje się tę ustawę podpisać, bo prawie wszystko jest jasne w tej sprawie – powiedział Szłapka.

1 grudnia 2025 r. prezydent Karol Nawrocki zawetował pierwszą rządową propozycję regulacji rynku kryptoaktywów. Jego zdaniem, ustawa nadregulowała rynek i mogłaby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę.

Rząd przekonywał, że nowe regulacje mają pomóc w walce z nadużyciami na tym rynku i mają chronić konsumentów. 5 grudnia Sejm nie odrzucił pierwszego prezydenckiego weta. Tym samym, również w grudniu, rząd zdecydował się na złożenie nowego projektu, tożsamego z poprzednim. Uchwalona ustawa została zawetowana w połowie lutego 2026 r., a Sejm ws. odrzucenia weta głosował w kwietniu 2026 r. – ponownie nieskutecznie.

Wówczas m.in. rząd i prezydent złożyli nowe propozycje dotyczące tej kwestii. Były one w dużej mierze do siebie zbliżone, ich celem było zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów. Główne różnice dotyczyły przede wszystkim kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która na mocy projektowanych przepisów ma sprawować nadzór nad tym rynkiem. Projekt prezydencki zakładał niższe kary za łamanie przepisów niż przewidziane w regulacji rządowej.

W czerwcu prezydent trzeci raz zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, a na początku września Sejm – również po raz trzeci – nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta. Zabrakło 25 głosów.