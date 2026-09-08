- Dzisiaj rano został złożony został drugi prezydencki projekt ustaw o rynku kryptoaktywów. To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania jałowego sporu, który toczy się właściwie już od zeszłego roku – powiedział Zbigniew Bogucki.



Jak wyjaśnił, jest on „bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie”. - Fundamentem dla projektu prezydenta jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa – zaznaczył szef kancelarii prezydenta. - To dowód na to, że prezydent jest gotowy do daleko idącego kompromisu. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących - stwierdził.

Reklama Reklama

- Jeśli chodzi o projekty rządowe, to mówiliśmy właściwie o ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli kiedy coś już się zadziało. Jeśli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli – powiedział Bogucki. Dodał, że projekt prezydencki przewiduje także odpowiedzialność skarbu państwa za niesłusznie założone blokady rachunków , a także wymóg sądowej zgody na przedłużanie blokad, a nie decyzji urzędnika, jak przewidziano w ustawie rządowej.

- Musi być kontrola sądowa, to nie może być tylko decyzja urzędnicza. Rząd boi się kontroli sądowej, boi się niezawisłości sądu, boi się tego, że Polacy będą odwoływać się i szukać swoich praw, często słusznych, przed sądem. To jest fundament demokratycznego państwa – mówił Bogucki.

- Mamy nad czym pracować. Przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu. Jest projekt Polski 2050, który niestety nie jest procedowany, więc w istocie pan prezydent, wsłuchując się w głosy rządzących, w głosy również pana premiera, o potrzebie szybkiego uregulowania kryptoaktywów, wychodzi po raz drugi z tą inicjatywą - zaznaczył szef kancelarii prezydenta.

Wkrótce więcej