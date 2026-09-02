Jak podkreślił resort sprawiedliwości w uzasadnieniu propozycji zamieszczonej na stronach Rządowego Centrum Legislacji, „projekt ustawy ma na celu kontynuację rozpoczętego już w 2016 r. procesu informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego”.

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„Skutkami projektowanych zmian mają być rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą mogły składać wnioski wieczystoksięgowe oraz pisma procesowe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (...), a także powszechne uruchomienie wysyłania korespondencji sądowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgodnie z projektem, z nowej usługi będą mogły skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną” – wskazano w tym uzasadnieniu.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej w jednej z dwóch form

Proponowana nowelizacja ma zmodyfikować przede wszystkim przepisy zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym możliwości składania wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w szerszym zakresie, proponuje się wprowadzenie przepisów rozszerzających katalog podmiotów uprawnionych do składania wniosków wieczystoksięgowych oraz pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe” - wskazano.

W związku z tym pojawić miałaby się alternatywna możliwość „składania wniosku o wpis w księdze wieczystej w jednej z dwóch form: za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe albo na urzędowym formularzu, poza systemem teleinformatycznym”.

„Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, każda osoba, która założy konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, będzie mogła złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem tego systemu. (...) Wniosek ten będzie musiał być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym” – czytamy w uzasadnieniu.

Przewidziano także, że do wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego także w postaci elektronicznej „dołącza się dokumenty stanowiące podstawę wpisu”. „Wymienione we wniosku dokumenty niesporządzone w postaci elektronicznej wnosi się do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wpis” – dodano.

„Należy podkreślić, że do wniosku składanego na urzędowym formularzu poza systemem teleinformatycznym będzie dołączało się dokumenty wyłącznie sporządzone w postaci papierowej. Projektowane rozwiązanie wyłącza zatem możliwość dołączania dokumentów sporządzonych w postaci elektronicznej do wniosku składanego poza systemem teleinformatycznym” – zastrzeżono jednocześnie. Jak wyjaśniono, „ma to na celu zapewnienie spójności przyjętego modelu prowadzenia akt księgi wieczystej oraz prawidłowego obiegu dokumentów w postępowaniu wieczystoksięgowym”.

Obowiązek już nie tylko dla notariuszy i komorników

Obecnie wnioski o wpisy w księgach wieczystych wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składają notariusze i komornicy. W projekcie zaproponowano natomiast, aby taką obligatoryjnością objąć również naczelników urzędów skarbowych.

Jak zaznaczono, projektowane rozwiązania przewidują możliwość wykorzystania w postępowaniu wieczystoksięgowym dokumentów sporządzonych w postaci elektronicznej. „W konsekwencji konieczne jest dostosowanie regulacji dotyczących akt księgi wieczystej do sytuacji, w której dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz inne dokumenty załączane do wniosku mogą występować zarówno w postaci papierowej i elektronicznej” – czytamy w uzasadnieniu.

„Podstawowym założeniem wprowadzonych zmian jest wprowadzenie zasady, że dokumenty i pisma sporządzone w postaci papierowej nie będą podlegały przetworzeniu na dokumenty i pisma w postaci elektronicznej, a dokumenty i pisma sporządzone w postaci elektronicznej nie będą podlegały przetworzeniu na dokumenty i pisma w postaci papierowej. (...) Przetwarzanie dokumentów prowadziłoby bowiem do znacznego obciążania urzędników sądowych” – podkreślono.

Większość z planowanych zmian miałaby wejść w życie około przełomu lat 2027/2028.

Uwagi w ramach konsultacji i opiniowania tego projektu można zgłaszać przez najbliższe trzy tygodnie.