W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Berlin oskarża Rosję o próbę zamachu

Na wtorkowej konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt przekazał, że za incydent związany z uzbrojonym dronem znalezionym na lotnisku w Lipsku odpowiadają rosyjskie służby. Szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz berlińskiego centrum kulturalnego. Berlin zamierza również zaostrzyć kontrole graniczne wobec obywateli Rosji i zwiększyć presję na rosyjską flotę cieni.

W dniu, w którym Berlin po raz pierwszy oficjalnie oskarżył Kreml o próbę przeprowadzenia zamachu, zaatakowana została podstacja w pobliżu elektrowni Jänschwalde w Brandenburgii. Według portalu Märkische Allgemeine Zeitung wykorzystano improwizowane rakiety wyposażone w materiały wybuchowe, które doprowadziły do czasowego wyłączenia bloku o mocy 500 MW.

Rosnąca liczba działań hybrydowych wymierzonych w państwa europejskie staje się coraz poważniejszym zagrożeniem nie tylko dla bezpieczeństwa, ale również dla gospodarki. Można więc oczekiwać zdecydowanej reakcji Europy.

AI może zmienić system podatkowy

Rozwój sztucznej inteligencji może w długim okresie doprowadzić do poważnych zmian w systemach podatkowych. Aż 11 z 15 ekspertów panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej” zgodziło się z tezą, że rozwój AI może wymusić przesunięcie ciężaru fiskalnego z opodatkowania pracy na dochody lub zyski firm korzystających ze sztucznej inteligencji. Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, zwraca uwagę, że wraz ze wzrostem produktywności i automatyzacją kolejnych zadań korzyści z rozwoju technologii mogą w coraz większym stopniu trafiać do właścicieli kapitału. Dochody z pracy mogą natomiast stawać się relatywnie mniej istotnym źródłem wzrostu gospodarczego.

Rozwój AI oznacza więc nie tylko zmiany na rynku pracy. W przyszłości może również wymusić przebudowę systemu podatkowego i sposobu, w jaki państwa czerpią dochody z gospodarki.

Czytaj więcej Raporty ekonomiczne Panel Ekonomistów „Rzeczpospolitej”: rozwój AI przesunie ciężar fiskalny Teza : Rozwój sztucznej inteligencji wymusi w długim okresie w Polsce przesunięcie ciężaru fiskalnego z opodatkowania dochodów z pracy na dochody lub zyski firm korzystających z AI

Izolacja Iranu stoi pod znakiem zapytania

Amerykański plan izolacji gospodarczej Iranu może napotkać poważne problemy. W działaniach przeciwko Teheranowi nie zamierzają bowiem uczestniczyć między innymi Chiny, Indie, Rosja oraz Pakistan. Wynika to z rozmów, które prezydent Iranu Masoud Pezeszkian przeprowadził podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Brak poparcia ze strony największych partnerów handlowych Iranu znacząco ogranicza skuteczność amerykańskiej strategii.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Amerykanie ponownie uderzyli na Iran. Dowództwo podało powody Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły kolejne uderzenia na Iran – podało Dowództwo Centralne USA, dodając, że to odpowiedź na ataki na s...

Rentowności obligacji rosną

Na światowym rynku obligacji rośnie presja. We wtorek rentowność japońskich obligacji dziesięcioletnich przekroczyła 3 proc. i znalazła się na najwyższym poziomie od 1996 r.. Dochodowość amerykańskich obligacji dziesięcioletnich przekroczyła natomiast 4,8 proc., osiągając najwyższy poziom od stycznia. Wzrosty potwierdza globalny indeks obligacji skarbowych Bloomberga. Jego rentowność sięgnęła 3,72 proc., czyli najwyższego poziomu od 2008 r.. Problemy nie omijają Polski. Rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich wzrosła powyżej 6 proc., osiągając poziom najwyższy od marca 2023 r.. Dla państwa oznacza to potencjalnie wyższy koszt finansowania długu publicznego.

Czytaj więcej Budżet i podatki Rząd ogranicza nieco potrzeby pożyczkowe. Dług jednak mocno rośnie Wartość emisji krajowych obligacji w 2027 r. ma być nawet o 47 mld zł niższa niż w tym roku. Rynek może więc nieco odetchnąć. Nie zmienia to jednak...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.