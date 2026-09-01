„Dziś w południe czasu wschodniego (o godz. 18 czasu polskiego – red.) siły Stanów Zjednoczonych rozpoczęły uderzenia na cele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w Iranie” – głosi komunikat amerykańskiego dowództwa, opublikowany w mediach społecznościowych.

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„Do uderzeń doszło po ostatnich próbach ataków IRGC wymierzonych w żeglugę handlową w cieśninie Ormuz oraz w amerykańskich żołnierzy, rozmieszczonych w tym regionie” – czytamy we wpisie Dowództwa Centralnego USA w serwisie X.

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