Rosyjskie wojska zaatakowały w nocy dronami bojowymi promowe przejście graniczne Orliwka na granicy z Rumunią; aktualnie to przejście jest nieczynne – poinformowała we wtorek Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Służby ratunkowe opanowały pożar w miejscu uderzenia bezzałogowców – dodano.

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Rosyjski atak dronów na granicy z Rumunią

„W wyniku ataku wroga przejście graniczne Orliwka jest tymczasowo nieczynne. W nocy Rosja zaatakowała za pomocą dronów bojowych typu Shahed międzynarodowe promowe przejście graniczne Orliwka, na granicy z Rumunią. (...) Odnotowano trafienia w budynek i teren przejścia granicznego; wybuchły pożary, które zostały opanowane przez służby ratunkowe” – napisała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy na Facebooku.

Odprawa obywateli i pojazdów przez punkt graniczny została tymczasowo wstrzymana, o czym Ukraina poinformowała stronę rumuńską. Pojazdy są przekierowywane na inne przejścia graniczne.

Ukraińska straż graniczna zaapelowała o uwzględnienie tej informacji podczas planowania przekroczenia granicy. To już nie pierwszy rosyjski atak na to przejście – przypomniała straż graniczna.

Kolejne ataki na ukraińską infrastrukturę graniczną

Przed tygodniem, 25 sierpnia, tymczasowo wstrzymana została działalność ukraińsko-mołdawskiego przejścia granicznego Wynohradiwka, także zaatakowanego z powietrza przez rosyjskie wojska. Wcześniej, 21 sierpnia, uszkodzone zostało z kolei przejście graniczne Tabaky-Mirnoe, również na granicy Ukrainy z Mołdawią.