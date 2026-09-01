Rosja zaatakowała promowe przejście graniczne ukraińsko-rumuńskie
Rosyjskie wojska zaatakowały w nocy dronami bojowymi promowe przejście graniczne Orliwka na granicy z Rumunią; aktualnie to przejście jest nieczynne – poinformowała we wtorek Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Służby ratunkowe opanowały pożar w miejscu uderzenia bezzałogowców – dodano.
„W wyniku ataku wroga przejście graniczne Orliwka jest tymczasowo nieczynne. W nocy Rosja zaatakowała za pomocą dronów bojowych typu Shahed międzynarodowe promowe przejście graniczne Orliwka, na granicy z Rumunią. (...) Odnotowano trafienia w budynek i teren przejścia granicznego; wybuchły pożary, które zostały opanowane przez służby ratunkowe” – napisała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy na Facebooku.
Czytaj więcej
Władimir Putin planuje eskalację wojny w Ukrainie, by utrzymać władzę i uniknąć porażki wizerunkowej. Jak analizuje tygodnik „The Economist”, do os...
Odprawa obywateli i pojazdów przez punkt graniczny została tymczasowo wstrzymana, o czym Ukraina poinformowała stronę rumuńską. Pojazdy są przekierowywane na inne przejścia graniczne.
Ukraińska straż graniczna zaapelowała o uwzględnienie tej informacji podczas planowania przekroczenia granicy. To już nie pierwszy rosyjski atak na to przejście – przypomniała straż graniczna.
Przed tygodniem, 25 sierpnia, tymczasowo wstrzymana została działalność ukraińsko-mołdawskiego przejścia granicznego Wynohradiwka, także zaatakowanego z powietrza przez rosyjskie wojska. Wcześniej, 21 sierpnia, uszkodzone zostało z kolei przejście graniczne Tabaky-Mirnoe, również na granicy Ukrainy z Mołdawią.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas