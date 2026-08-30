„Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej przystąpiły do przygotowań do przeprowadzenia zmasowanych uderzeń na obiekty systemu energetycznego Ukrainy w odwecie za trwające ataki kijowskiego reżimu na infrastrukturę cywilną oraz sektor paliwowo-energetyczny Rosji” – głosi komunikat, opublikowany przez rosyjski resort obrony w serwisie Telegram.

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Minionej zimy rosyjskie ataki doprowadziły do zniszczenia lub uszkodzenia wielu obiektów infrastruktury energetycznej Ukrainy, powodując długotrwałe przerwy w dostawach prądu i ogrzewania w wielu miastach, w tym Kijowie. Do ataków siły rosyjskie wykorzystywały przede wszystkim pociski balistyczne i drony.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały w niedzielę w mediach społecznościowych, że w ciągu ostatniej doby wojsko rosyjskie zaatakowało Ukrainę przy użyciu dwóch pocisków balistycznych Iskander-M i 130 dronów, z których 125 zestrzelono. W nocy z piątku na sobotę 38 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych na skutek rosyjskiego ataku na ukraiński skład amunicji w rejonie buczańskim pod Kijowem.

Atak ukraińskich dronów na lotnisko wojskowe w Rosji

W niedzielę ukraiński portal Militarnyj podał, że w nocy na lotnisku wojskowym w Jejsku na południowym zachodzie Rosji doszło pożaru i eksplozji w wyniku ataku ukraińskich dronów.

Straż pożarna na miejscu ataku rosyjskich dronó, Kijów, 29 sierpnia Foto: REUTERS/Oleksandr Gusev

Na miejscu doszło także do wtórnych eksplozji, prawdopodobnie paliwa i amunicji – poinformował portal, powołując się na materiały wideo i zdjęcia opublikowane na Telegramie oraz dane serwisu NASA FIRMS, który pozwala na obserwację pożarów na Ziemi przy użyciu satelitów.

Lotnisko w Jejsku jest wykorzystywane przez Rosję do wystrzeliwania pocisków rakietowych i obsługi samolotów zrzucających bomby kierowane na Ukrainę, a także do szkolenia pilotów.

Podczas poprzedniego ataku na ten obiekt 15 maja zniszczone zostały samolot patrolowy Be-200 i śmigłowiec Ka-27.

W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony zaatakowały też lotnisko wojskowe Millerowo w obwodzie rostowskim, na południowym zachodzie Rosji, oraz rafinerię w obwodzie leningradzkim nad Zatoką Fińską. Dotąd nie pojawiły się informacje o tym, by naloty spowodowały większe zniszczenia.

W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, wymierzone głównie w infrastrukturę paliwową i energetyczną.