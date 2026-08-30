Policja kantonalna zaznaczyła, że liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ stan części poszkodowanych jest ciężki.

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„Potencjalny motyw i dokładne okoliczności przestępstwa pozostają na razie niejasne. Na miejsce skierowano znaczne siły i rozpoczęto dochodzenie” – przekazała policja na platformie X.

Strzelanina na imprezie techno Aarauer Rave w Szwajcarii. Policja szuka sprawców

Wcześniej służby informowały o trwającej zakrojonej na szeroką skalę akcji policyjnej, w tym o skierowaniu licznych patroli poza Aarau „w ramach środków ostrożności”. Policja zaapelowała do świadków o przekazywanie zdjęć i nagrań wideo ze zdarzenia, a do mieszkańców – o omijanie miejsca, w którym do niego doszło.

Strzały padły około godz. 3 w niedzielę. Jak podał szwajcarski dziennik „Blick”, w corocznej imprezie techno Aarauer Rave brało udział około 3,5 tys. osób.