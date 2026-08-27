Sąd Magistracki w Jerozolimie uniewinnił mężczyznę oskarżonego o zaatakowanie katolickiej zakonnicy. Sędzia uwzględnił jego argument dotyczący niepoczytalności, jednocześnie nakazując umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym na okres do sześciu lat.
Do brutalnego ataku doszło w kwietniu na terenie Starego Miasta w Jerozolimie. Zakonnica szła ulicą w habicie. Zdarzenie wywołało poruszenie w Izraelu, a także w licznych społecznościach chrześcijańskich.
Duchowni i działacze zajmujący się prawami chrześcijan twierdzą, że w gęsto zabudowanym historycznym centrum Jerozolimy coraz częściej dochodzi do słownych napaści i plucia. To miejsce, w którym codziennie spotykają się wyznawcy chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, odwiedzający najważniejsze miejsca święte swoich religii.
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W środę sędzia uznał, że istnieją dowody potwierdzające popełnienie przez mężczyznę czynów, o które został oskarżony. Jednocześnie przyjął jego obronę opartą na niepoczytalności. Biegły psychiatra okręgowy stwierdził, że w momencie ataku mężczyzna był w stanie psychozy.
Napastnik jest Żydem i pochodzi z osiedla na okupowanym Zachodnim Brzegu.
Dominikanin Olivier Poquillon, dyrektor Francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie,, w której zakonnica prowadzi badania naukowe, wyraził nadzieję, że nakaz hospitalizacji psychiatrycznej zostanie w pełni wykonany.
Jak podkreślił, chodzi zarówno o bezpieczeństwo publiczne, jak i o możliwość powrotu zakonnicy do zdrowia psychicznego oraz zapewnienie mieszkańcom i odwiedzającym Jerozolimę poczucia bezpieczeństwa niezależnie od ich przynależności religijnej.
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O. Poquillon zaznaczył jednocześnie, że żałuje decyzji o odstąpieniu od kary kryminalnej. – W momencie zdarzenia jego osąd był jednak na tyle wystarczający, że celowo wybrał katolicką zakonnicę jako swoją ofiarę spośród wszystkich obecnych tam osób – powiedział.
Sprawa jest postrzegana jako szczególnie niepokojąca na tle rosnącej liczby przypadków wrogości wobec chrześcijan w Jerozolimie. Brutalny atak na zakonnicę uznano za rzadką i poważną eskalację napięć, które narastają w mieście w czasie trwającej od niemal trzech lat wojny.
Yisca Harani, założycielka organizacji Religious Freedom Data Center monitorującej przypadki nękania chrześcijan, zwróciła uwagę, że nawet osoby niestabilne psychicznie mogą być pod wpływem otaczającego je przekazu.
– On nadal jest kimś, kto jest produktem albo niewiedzy, albo podżegania, które go otacza – powiedziała. – Nawet jeśli jest niestabilny psychicznie, był karmiony tymi wszystkimi antychrześcijańskimi materiałami, które są teraz wokół nas – dodała.
Jej organizacja odnotowała w Jerozolimie niemal trzykrotny wzrost liczby takich incydentów w porównaniu z okresem sprzed czterech lat. W ciągu ostatnich trzech miesięcy, dla których dostępne są dane, dochodziło średnio do około jednego zdarzenia dziennie. Według organizacji niemal wszystkie przypadki były dziełem żydowskich nacjonalistów religijnych.
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