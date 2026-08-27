Sąd Magistracki w Jerozolimie uniewinnił mężczyznę oskarżonego o zaatakowanie katolickiej zakonnicy. Sędzia uwzględnił jego argument dotyczący niepoczytalności, jednocześnie nakazując umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym na okres do sześciu lat.

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Do brutalnego ataku doszło w kwietniu na terenie Starego Miasta w Jerozolimie. Zakonnica szła ulicą w habicie. Zdarzenie wywołało poruszenie w Izraelu, a także w licznych społecznościach chrześcijańskich.

Duchowni i działacze zajmujący się prawami chrześcijan twierdzą, że w gęsto zabudowanym historycznym centrum Jerozolimy coraz częściej dochodzi do słownych napaści i plucia. To miejsce, w którym codziennie spotykają się wyznawcy chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, odwiedzający najważniejsze miejsca święte swoich religii.

Atak na zakonnicę w Jerozolimie. Sąd: był niepoczytalny

W środę sędzia uznał, że istnieją dowody potwierdzające popełnienie przez mężczyznę czynów, o które został oskarżony. Jednocześnie przyjął jego obronę opartą na niepoczytalności. Biegły psychiatra okręgowy stwierdził, że w momencie ataku mężczyzna był w stanie psychozy.

Napastnik jest Żydem i pochodzi z osiedla na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Dominikanin Olivier Poquillon, dyrektor Francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie,, w której zakonnica prowadzi badania naukowe, wyraził nadzieję, że nakaz hospitalizacji psychiatrycznej zostanie w pełni wykonany.

Jak podkreślił, chodzi zarówno o bezpieczeństwo publiczne, jak i o możliwość powrotu zakonnicy do zdrowia psychicznego oraz zapewnienie mieszkańcom i odwiedzającym Jerozolimę poczucia bezpieczeństwa niezależnie od ich przynależności religijnej.

„Celowo wybrał katolicką zakonnicę”

O. Poquillon zaznaczył jednocześnie, że żałuje decyzji o odstąpieniu od kary kryminalnej. – W momencie zdarzenia jego osąd był jednak na tyle wystarczający, że celowo wybrał katolicką zakonnicę jako swoją ofiarę spośród wszystkich obecnych tam osób – powiedział.

Sprawa jest postrzegana jako szczególnie niepokojąca na tle rosnącej liczby przypadków wrogości wobec chrześcijan w Jerozolimie. Brutalny atak na zakonnicę uznano za rzadką i poważną eskalację napięć, które narastają w mieście w czasie trwającej od niemal trzech lat wojny.

Coraz więcej przypadków wrogości wobec chrześcijan w Izraelu

Yisca Harani, założycielka organizacji Religious Freedom Data Center monitorującej przypadki nękania chrześcijan, zwróciła uwagę, że nawet osoby niestabilne psychicznie mogą być pod wpływem otaczającego je przekazu.

– On nadal jest kimś, kto jest produktem albo niewiedzy, albo podżegania, które go otacza – powiedziała. – Nawet jeśli jest niestabilny psychicznie, był karmiony tymi wszystkimi antychrześcijańskimi materiałami, które są teraz wokół nas – dodała.

Jej organizacja odnotowała w Jerozolimie niemal trzykrotny wzrost liczby takich incydentów w porównaniu z okresem sprzed czterech lat. W ciągu ostatnich trzech miesięcy, dla których dostępne są dane, dochodziło średnio do około jednego zdarzenia dziennie. Według organizacji niemal wszystkie przypadki były dziełem żydowskich nacjonalistów religijnych.