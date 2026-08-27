– Dyrektor CIA nie informował nas o swoim harmonogramie – powiedziała Pinho, pytana, czy UE została uprzedzona o tej wizycie.

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Szef CIA pojechał do Moskwy

John Ratcliffe odwiedził we wtorek Moskwę po to, by ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO – podał w środę dziennik „Wall Street Journal” („WSJ”). Według serwisu Politico ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwa bałtyckie.

O sprawę niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie pytany był wcześniej, w środę, prezydent USA Donald Trump. Zaprzeczył, by miała ona związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO ani o wsparcie dla Iranu.

Trump powiedział, że wizyta miała charakter „półrutynowy”, i sugerował, że wiązała się z negocjacjami dotyczącymi wojny w Ukrainie. Dodał, że „może z tego coś wyniknąć”.

Pierwsza taka wizyta od 2021 roku

Podróż Ratcliffe’a na pokładzie wojskowego transportowca z międzylądowaniem w Rydze była pierwszą wizytą szefa CIA w Moskwie, o której publicznie wiadomo, od 2021 r.

Wówczas jego poprzednik Bill Burns spotkał się z Władimirem Putinem, by ostrzec go przed realizacją planów najazdu na Ukrainę.

Jak dotąd nie ma informacji, by Ratcliffe rozmawiał we wtorek z rosyjskim przywódcą. Według Kremla do takiego spotkania nie doszło.