89-letni monarcha przebywa w Rikshospitalet w Oslo od 17 sierpnia. Trafił tam po badaniu lekarskim. Leczony jest z powodu niedokrwistości hemolitycznej.

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W ostatni weekend pierwszy raz poinformowano, że stan Haralda pogorszył się. U monarchy wykryto bakterie we krwi i rozpoczęto leczenie antybiotykami. Według lekarzy pacjent zareagował na podane leki.

Zły stan zdrowia króla Norwegii Haralda V

Od czasu hospitalizacji obowiązki głowy państwa wykonuje następca tronu, 53-letni Haakon.

Harald V jest królem Norwegii od 17 stycznia 1991 r., kiedy po śmierci ojca, Olava V, objął tron. W styczniu obchodził 35-lecie panowania.