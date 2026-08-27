Nowy wątek sprawy dotyczy nagrań rozmów byłej zastępczyni szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Iryny Mudrej, która została aresztowana w związku ze śledztwem antykorupcyjnym. Z materiałów, do których dotarło Hromadske, wynika, że w rozmowach wielokrotnie pojawia się wysoko postawiony urzędnik kancelarii określany jako „Kyryło” lub „Kyryło Ołeksijowycz”.

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Portal, powołując się na własne źródła w organach ścigania, wskazuje, że może chodzić o Kyryłę Budanowa, obecnego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Hromadske zwraca uwagę także na zapis jednej z podsłuchanych rozmów z 29 czerwca.

– Jestem z Kyryłą Ołeksijowyczem... włączyłam głośnik – miała powiedzieć Mudra do byłego deputowanego Maksyma Mykytasia.

W materiałach śledztwa osoba uczestnicząca w tej rozmowie została opisana jako urzędnik Kancelarii Prezydenta. Według Hromadske w transkrypcji pojawia się również adnotacja wskazująca na Budanowa. Portal wystąpił do Kancelarii Prezydenta o stanowisko w tej sprawie.

150 mln hrywien na kaucję dla byłego ministra

Sprawa jest częścią operacji Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy NABU o kryptonimie „Forest Gump”. Śledczy badają pochodzenie 150 mln hrywien, które wykorzystano do wpłacenia kaucji za byłego ministra energetyki i sprawiedliwości Hermana Hałuszczenkę, podejrzanego w innym śledztwie korupcyjnym.

Według NABU i Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej pieniądze miały pochodzić z przestępstwa, a następnie zostać przeprowadzone przez rachunki kilku spółek i banków, aby nadać im pozory legalnego pochodzenia. Ponad 131 mln hrywien zostało w ten sposób wprowadzone do systemu bankowego.

Śledczy twierdzą, że organizacją tego procesu zajmowała się m.in. Iryna Mudra wspólnie z byłym deputowanym i deweloperem Maksymem Mykytasiem oraz innymi osobami.

Z akt wynika, że w całą operację miał być zaangażowany także wspomniany wysoko postawiony urzędnik Kancelarii Prezydenta. To on – według wersji śledczych – miał zdecydować o włączeniu Mudrej do organizacji legalizacji pieniędzy.

Hromadske opisuje również, że Mudra i urzędnik mieli uzyskać nieformalny wpływ na państwowy Sense Bank, którego infrastruktura miała następnie posłużyć do zalegalizowania części gotówki przeznaczonej na kaucję.

Iryna Mudra, była zastępczyni szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, trafiła do aresztu

25 sierpnia Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy zdecydował o umieszczeniu Mudrej w areszcie na 60 dni. Może go opuścić po wpłaceniu 20 mln hrywien kaucji. Prokuratura domagała się pierwotnie kaucji w wysokości 150 mln hrywien.

Była urzędniczka jest podejrzana m.in. o udział w organizacji przestępczej, nielegalne przejęcie majątku i legalizację pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Mudra odrzuca zarzuty i zaprzecza, by dopuściła się nielegalnych działań.

Na ujawnionych przez śledczych nagraniach pojawiają się także rozmowy dotyczące sposobu działania grupy i zachowania ostrożności. Hromadske opisywało wcześniej, że uczestnicy śledztwa rozmawiali m.in. o czyszczeniu telefonów oraz unikaniu miejsc, w których mogli zostać namierzeni.

Szczególną uwagę zwraca jedna z rozmów Mudrej z Mykytasiem. Była urzędniczka relacjonowała w niej stanowisko swojego przełożonego wobec korupcji.

– Korupcję trzeba usystematyzować i kontrolować. (...) Nie trzeba z nią walczyć, trzeba ją kontrolować – miała mówić.

Śledztwo nie przesądza jednak na obecnym etapie, że osobą określaną w materiałach jako „Kyryło Ołeksijowycz” jest Budanow. Taką możliwość wskazuje Hromadske na podstawie własnych źródeł oraz analizy akt. Dlatego w tytule i tekście lepiej używać formuł „może chodzić o Budanowa”, „według Hromadske” i „w materiałach pojawia się osoba określana jako Kyryło”, zamiast przedstawiać jego udział jako ustalony fakt.