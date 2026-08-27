Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Nowy wątek sprawy dotyczy nagrań rozmów byłej zastępczyni szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Iryny Mudrej, która została aresztowana w związku ze śledztwem antykorupcyjnym. Z materiałów, do których dotarło Hromadske, wynika, że w rozmowach wielokrotnie pojawia się wysoko postawiony urzędnik kancelarii określany jako „Kyryło” lub „Kyryło Ołeksijowycz”.
Portal, powołując się na własne źródła w organach ścigania, wskazuje, że może chodzić o Kyryłę Budanowa, obecnego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Hromadske zwraca uwagę także na zapis jednej z podsłuchanych rozmów z 29 czerwca.
– Jestem z Kyryłą Ołeksijowyczem... włączyłam głośnik – miała powiedzieć Mudra do byłego deputowanego Maksyma Mykytasia.
W materiałach śledztwa osoba uczestnicząca w tej rozmowie została opisana jako urzędnik Kancelarii Prezydenta. Według Hromadske w transkrypcji pojawia się również adnotacja wskazująca na Budanowa. Portal wystąpił do Kancelarii Prezydenta o stanowisko w tej sprawie.
Sprawa jest częścią operacji Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy NABU o kryptonimie „Forest Gump”. Śledczy badają pochodzenie 150 mln hrywien, które wykorzystano do wpłacenia kaucji za byłego ministra energetyki i sprawiedliwości Hermana Hałuszczenkę, podejrzanego w innym śledztwie korupcyjnym.
Według NABU i Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej pieniądze miały pochodzić z przestępstwa, a następnie zostać przeprowadzone przez rachunki kilku spółek i banków, aby nadać im pozory legalnego pochodzenia. Ponad 131 mln hrywien zostało w ten sposób wprowadzone do systemu bankowego.
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Były wieloletni szef biura Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak usłyszał zarzuty korupcyjne i stanął przed sądem.
Śledczy twierdzą, że organizacją tego procesu zajmowała się m.in. Iryna Mudra wspólnie z byłym deputowanym i deweloperem Maksymem Mykytasiem oraz innymi osobami.
Z akt wynika, że w całą operację miał być zaangażowany także wspomniany wysoko postawiony urzędnik Kancelarii Prezydenta. To on – według wersji śledczych – miał zdecydować o włączeniu Mudrej do organizacji legalizacji pieniędzy.
Hromadske opisuje również, że Mudra i urzędnik mieli uzyskać nieformalny wpływ na państwowy Sense Bank, którego infrastruktura miała następnie posłużyć do zalegalizowania części gotówki przeznaczonej na kaucję.
25 sierpnia Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy zdecydował o umieszczeniu Mudrej w areszcie na 60 dni. Może go opuścić po wpłaceniu 20 mln hrywien kaucji. Prokuratura domagała się pierwotnie kaucji w wysokości 150 mln hrywien.
Była urzędniczka jest podejrzana m.in. o udział w organizacji przestępczej, nielegalne przejęcie majątku i legalizację pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Mudra odrzuca zarzuty i zaprzecza, by dopuściła się nielegalnych działań.
Na ujawnionych przez śledczych nagraniach pojawiają się także rozmowy dotyczące sposobu działania grupy i zachowania ostrożności. Hromadske opisywało wcześniej, że uczestnicy śledztwa rozmawiali m.in. o czyszczeniu telefonów oraz unikaniu miejsc, w których mogli zostać namierzeni.
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Szczególną uwagę zwraca jedna z rozmów Mudrej z Mykytasiem. Była urzędniczka relacjonowała w niej stanowisko swojego przełożonego wobec korupcji.
– Korupcję trzeba usystematyzować i kontrolować. (...) Nie trzeba z nią walczyć, trzeba ją kontrolować – miała mówić.
Śledztwo nie przesądza jednak na obecnym etapie, że osobą określaną w materiałach jako „Kyryło Ołeksijowycz” jest Budanow. Taką możliwość wskazuje Hromadske na podstawie własnych źródeł oraz analizy akt. Dlatego w tytule i tekście lepiej używać formuł „może chodzić o Budanowa”, „według Hromadske” i „w materiałach pojawia się osoba określana jako Kyryło”, zamiast przedstawiać jego udział jako ustalony fakt.
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