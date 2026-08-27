Sobkowiak-Czarnecka była pytana o doniesienia amerykańskich mediów (m.in; „Washington Post” i Politico), z których wynika, że Ratcliffe pojechał do Moskwy, by przestrzec Rosję przed atakiem na NATO. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że chodziło o potencjalny atak Rosji na jedno z państw bałtyckich.

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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o wizycie szefa CIA w Moskwie: Pozostajemy w kontakcie ze służbami USA

- Dzisiaj tych spekulacji medialnych jest wiele. (...) Ostatnia taka wizyta miała miejsce przed atakiem Rosji na Ukrainę (jesienią 2021 roku do Moskwy, na spotkanie z Władimirem Putinem poleciał ówczesny szef CIA, William Burns), więc oczywiście pojawiają się skojarzenia. Jest wypowiedź prezydenta (Donalda) Trumpa, który mówi, że ta wizyta może dotyczyć wojny na Ukrainie – odparła wiceminister obrony. Trump dementował doniesienia mówiące o tym, że wizyta Ratcliffe’a w stolicy Rosji miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO. Sugerował jednak, iż wiązała się z negocjacjami dotyczącymi wojny w Ukrainie i dodał, że „może z tego coś wyniknąć”.

- My pozostajemy w kontakcie ze służbami amerykańskimi, to są bardzo dobre relacje – zapewniła Sobkowiak-Czarnecka, która dodała, że w całej sprawie „nie ma co spekulować”, ponieważ „liczą się fakty”. Dopytywana czy temat wojny na Ukrainie pojawił się w czasie wizyty szefa CIA w Moskwie, Sobkowiak-Czarnecka odparła: - Ja takiej informacji nie mam, dlatego nie będę jej potwierdzać.

- Dziś (odbędzie się) kolejna rozmowa polsko-amerykańska. W Brukseli Paweł Zalewski spotyka się z sekretarzem Colbym, zastępcą Pete'a Hegsetha, sekretarza ds. wojny, wiele tematów będzie poruszonych myślę, że ta kwestia (wizyta Ratcliffe'a w Moskwie) też będzie (poruszona) - dodała.

Wiceminister obrony narodowej; Rosja nadal będzie testowała NATO

Na pytanie o to, czy Polska powinna obawiać się eskalacji ze strony Rosji, Sobkowiak-Czarnecka odparła, że „najlepiej nam wszystkim pokazało do czego Rosja jest zdolna i jak próbuje igrać z NATO”, gdy uzbrojona rosyjska rakieta wleciała na terytorium Polski. Chodzi o incydent z rakietą Ch-101, która – w czasie powietrznego ataku Rosji na Ukrainę wleciała pod koniec lipca w polską przestrzeń powietrzną i spadła w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim, – Rosja przede wszystkim próbuje testować jedność NATO, tzn. jak daleko może się posunąć zanim pojawi się reakcja – wyjaśniła Sobkowiak-Czarnecka. Jak dodała był to pierwszy przypadek, gdy uzbrojona rosyjska rakieta pojawiła się nad terytorium państwa Sojuszu.

- Wszystko wskazuje na to, że Rosja dalej będzie testowała czy NATO za każdym razem stanie za swoimi partnerami z Sojuszu – dodała wiceminister obrony.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: Chcemy pokazać przeciwnikowi, że mamy potężną armię

Sobkowiak-Czarnecka była też pytana w jaki sposób odpowiada na pytania, czy Polska jest dziś zagrożona wojną. - Robimy wszystko, by tak się nie stało. To wszystko co przygotowujemy: dozbrajanie polskiej armii, inwestycja w przemysł zbrojeniowy, tutaj głównym celem jest odstraszanie. Czyli pokazanie przeciwnikowi, że jesteśmy tak mocni, mamy tak dobrze wyćwiczoną, tak potężną i tak dobrze wyposażoną armię, że nie warto z nami zadzierać - odparła. Jak dodała jest to dziś cel strategiczny Polski.

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