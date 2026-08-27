Nawrocki jest jedynym politykiem notowanym w rankingu, który cieszy się zaufaniem ponad połowy Polaków. Prezydentowi ufa 50,2 proc. badanych, nie ufa mu 44,8 proc. respondentów.

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Czytaj więcej Polityka Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania. Najwięcej zyskuje Krzysztof Bosak Prezydent Karol Nawrocki nadal znajduje się na czele rankingu zaufania przygotowanego przez IBRiS dla Onetu. Tuż za podium znalazł się lider Ruchu...

Ranking zaufania: Radosław Sikorski zyskuje, Krzysztof Bosak traci

Za plecami Nawrockiego są w rankingu dwaj wicepremierzy i premier Donald Tusk. Drugie miejsce zajmuje Radosław Sikorski, któremu ufa 43,6 proc. badanych, o 2,1 punktu proc. więcej niż przed miesiącem. Sikorski notuje największy wzrost poziomu zaufania w rankingu (wzrost zaufania o 2,1 punktu proc. notuje jeszcze tylko marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty) i uzyskuje najlepszy wynik w rankingu od lutego (wtedy ufało mu 46,7 proc. respondentów). Brak zaufania wobec Sikorskiego deklaruje 46,1 proc. ankietowanych.

74,1 proc. Tylu ankietowanych wyraża brak zaufania wobec Grzegorza Brauna

Podium zamyka wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Kosiniak-Kamysz notuje spadek poziomu poparcia o 1,2 punktu proc. – obecnie ufa mu 41,1 proc. uczestników badania. W ciągu miesiąca wyraźnie wzrosła nieufność wobec Kosiniaka-Kamysza – dziś brak zaufania do niego deklaruje 50,2 proc. ankietowanych, o 5,2 punktu proc. więcej niż przed miesiącem.

Czwarte miejsce zajmuje Donald Tusk, który jednak uzyskuje wyraźnie gorszy wynik niż dwaj wicepremierzy w jego rządzie. Tuskowi ufa 36,9 proc. badanych, o 1,4 punktu proc. więcej niż przed miesiącem. Brak zaufania wobec premiera deklaruje 58,9 proc. respondentów. Na piąte miejsce spada lider Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak, który po dużym wzroście zaufania przed miesiącem obecnie notuje spadek poziomu zaufania o 4,4 punktu proc. Bosakowi ufa 35,5 proc. respondentów, a nie ufa mu – 50,8 proc.

Na dalszych miejscach znajdują się: marszałek Czarzasty (34,6 proc. zaufania, 60,1 proc. nieufności), były premier Mateusz Morawiecki, przewodniczący sejmowego klubu Rozwój Plus (33,3 proc. zaufania, 51 proc. nieufności) i drugi z liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen (ufa mu 28,1 proc. badanych, nie ufa 57,3 proc.).

Sondaż: Niskie zaufanie do polityków PiS. Grzegorz Braun liderem rankingu nieufności

Najwyżej notowanym w rankingu politykiem PiS jest kandydat tej partii na premiera, Przemysław Czarnek. Czarnkowi ufa jednak jedynie 22,2 proc. badanych, a nie ufa mu 67,9 proc. Za plecami Czarnka jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 21,5 proc. respondentów, a nie ufa – 67,5 proc.

Liderem rankingu nieufności jest Grzegorz Braun – liderowi Konfederacji Korony Polskiej nie ufa 74,1 proc. badanych. Spośród polityków koalicji rządzącej największy poziom nieufności notuje były lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu nie ufa 66,8 proc. ankietowanych oraz obecna liderka Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, której nie ufa 61,1 proc. respondentów.

Sondaż przeprowadzono 21-22 sierpnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej grupie 1,1 tys. Polaków.