Z sondażu wynika, że Nawrockiemu ufa 51,3 proc. badanych (26,1 proc. ufa mu „zdecydowanie”) co oznacza, że w ciągu miesiąca zaufanie do prezydenta zmniejszyło się o 3,5 punktu proc. Głowie państwa nie ufa 41,6 proc. respondentów.

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Sondaż: Rośnie zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza i Krzysztofa Bosaka

Na drugie miejsce w rankingu powrócił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi PSL ufa 42,3 proc. respondentów (16 proc. ufa mu „zdecydowanie”) co oznacza wzrost poziomu zaufania miesiąc do miesiąca o 7,4 punktu proc. Brak zaufania do Kosiniaka-Kamysza deklaruje 45 proc. ankietowanych. Tak wysokich notowań w rankingu IBRiS Kosiniak-Kamysz nie miał od października 2025 roku.

Czytaj więcej Społeczeństwo 44 proc. Polaków wstrzymałoby pomoc wojskową dla Ukrainy „Polityka” publikuje wyniki sondażu pracowni Opinia24, w którym Polakom zadano szereg pytań o stosunek do Ukrainy i Ukraińców. Z sondażu wynika, że...

Na trzecie miejsce spadł drugi wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sikorskiemu ufa 41,5 proc. badanych (22,3 proc. ufa mu „zdecydowanie”). W ciągu miesiąca zaufanie do Sikorskiego spadło o 1,1 punktu proc. Szefowi MSZ nie ufa 49,7 proc. badanych.

Największy wzrost poziomu zaufania zanotował Krzysztof Bosak. Wicemarszałkowi Sejmu ufa dziś 39,9 proc. respondentów („zdecydowanie” ufa mu 16,9 proc.) co oznacza wzrost miesiąc do miesiąca o 10 punktów procentowych. Bosakowi nie ufa 46,4 proc. badanych.

Sondaż: Mniejsze zaufanie od Przemysława Czarnka ma tylko Szymon Hołownia

Bosak cieszy się większym zaufaniem od premiera Donalda Tuska, któremu ufa 35,5 proc. badanych (spadek o 2,6 punktu proc.). Szefowi rządu nie ufa 59 proc. respondentów. Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 32,5 proc. badanych (spadek o 3,5 punktu proc.), a byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – 32,3 proc. (spadek o 3 punkty procentowe).

Na dalszych miejscach znajdują się: lider Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen (ufa mu 26,8 proc. badanych), prezes PiS Jarosław Kaczyński (cieszy się zaufaniem 26 proc. respondentów). O 6,4 punktu proc. spadło poparcie dla kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, któremu ufa 21,6 proc. respondentów. Mniejszym zaufaniem cieszy się jedynie Szymon Hołownia, któremu ufa 18,4 proc. badanych.

Jarosław Kaczyński liderem rankingu nieufności. Wyprzedza Przemysława Czarnka

Nowym liderem rankingu nieufności został Kaczyński – prezesowi PiS nie ufa 66,2 proc. badanych, co stanowi wzrost miesiąc do miesiąca o 5,8 punktu procentowego.

Drugi pod względem poziomu nieufności jest Czarnek, któremu nie ufa 63,9 proc. badanych (wzrost o 2,6 punktu proc.). Ostatnie miejsce na podium w tym niechlubnym zestawieniu zajmuje Hołownia, któremu nie ufa 62,7 proc. respondentów. Poza podium wypadł Grzegorz Braun – liderowi Konfederacji Korony Polskiej nie ufa 61,1 proc. badanych.

Sondaż został zrealizowany w dniach 24-25 lipca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.