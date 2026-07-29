„Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do Rozwoju Plus” - napisał Uściński.

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Dzień wcześniej Morawiecki zapowiedział, że do jego stowarzyszenia dołączy kolejny poseł PiS.

Uściński to były członek rządu Morawieckiego – w latach 2021-2023 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

W Sejmie Uściński zasiada od 2015 roku – wcześniej był radnym sejmiku wojewódzkiego i starostą wołomińskim. Mandat posła utrzymał w wyborach z 2019 i 2023 roku, w tych ostatnich, startując z okręgu podwarszawskiego, zdobył 15 006 głosów. W 2024 roku bez powodzenia ubiegał się o mandat europarlamentarzysty.

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