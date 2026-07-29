Żywioł pustoszący lasy na wschodnich przedmieściach Guardy, z którym walczy blisko 700 strażaków, zajął kompleksy leśne w miejscowościach Castanheira, Rabaca i Amoreira.

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W związku z zagrożeniem dla kierowców tymczasowo zamknięta została autostrada A25 łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii.

Pożar w dystrykcie Guarda, który wybuchł w poniedziałek po południu w jednym z kompleksów leśnych, spowodował obrażenia co najmniej 12 osób.

Dwa inne duże pożary trawiły w nocy z wtorku na środę lasy i łąki przy północnej granicy z Hiszpanią: w gminach Valpacos oraz Ponte de Barca. Ten drugi pojawił się w jednym z lasów we wtorek krótko przed północą.

Trudnością w walce z kilkunastoma szalejącymi w Portugalii pożarami jest duże wysuszenie terenu, ponad 30-stopniowe upały, a także porywisty wiatr, miejscami powodujący zmiany kierunku przesuwania się ognia.

Grecja: Pożary lasów na wyspie Paros; trwa ewakuacja mieszkańców

ZagranicznyNa położonej na Morzu Egejskim greckiej wyspie Paros strażacy walczą z potężnym pożarem lasu – poinformowały w środę rano lokalne media. Z powodu zbliżających się płomieni ewakuowano kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plaże.

Walka z żywiołem trwa od wtorku. Jak podaje dziennik „Proto Thema”, lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju.

Szczególnie zagrożona jest wieś Agkairia. Zrzuty wody przerwano na noc, lecz miały zostać wznowione o świcie. Akcję utrudnia silny wiatr, który według prognoz ma przybrać na sile.

W tym roku Grecja była dotychczas oszczędzana przez fale upałów, które w minionych latach przynosiły niszczycielskie pożary. Jak zwraca uwagę agencja dpa, z dawnych katastrof wyciągnięto wnioski. Służby dysponują obecnie 85 samolotami i 18 tys. strażaków zawodowych oraz sezonowych. Wczesne wykrywanie ognia wspiera ponad setka dronów i cztery satelity.

Dziennik „Kathimerini” alarmuje o zagrożeniu w innych regionach. We wtorek ogień wybuchł w rejonie Ewros. Na Krecie, Lesbos, Chios, Samos, Ikarii i Psarze ogłoszono czwarty stopień alertu pożarowego. W aglomeracji ateńskiej oraz w północno-wschodniej części Peloponezu obowiązuje poziom trzeci.

Hiszpania: Czwarta fala upałów zwiększa zagrożenie pożarami

Z kolei Hiszpania będzie od środy mierzyć się z czwartą falą upałów tego lata – wynika z informacji podanych przez państwową agencję meteorologiczną AEMET. Temperatury mogą sięgać 40 stopni Celsjusza i zwiększą zagrożenie pożarami w Hiszpanii.

Według AEMET temperatury przekroczą 38 st. C w znacznej części Półwyspu Iberyjskiego, a w dolinie rzeki Ebro oraz na nizinach w środkowej i południowej części osiągną 40 stopni.

Czwarta fala upałów ma miejsce w trakcie gaszenia pożarów w różnych częściach kraju, w tym w prowincji Avila, w Madrycie i w Castellon w Walencji na wschodzie Hiszpanii. Jak podkreśliła AEMET, wiatr, niska wilgotność i upały mogą utrudnić akcje gaśnicze.

We wtorek szef MSW Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska poinformował, że sytuacja związana z pożarami rozwija się „dość pozytywnie”. Od początku roku pożary strawiły już 175 tys. ha powierzchni; ponad 180 tys. osób zostało ewakuowanych lub nie może przemieszczać się z powodu pożarów.

Sześć regionów znajduje się w stanie poważnego zagrożenia pożarami: Andaluzja, Aragonia, Kastylia-La Mancha, Estremadura, Galicja i Kraj Basków. Ostrzeżenia wydano również w Asturii, Kantabrii, Kastylii i Leonie, Katalonii, Madrycie, Nawarrze i regionie La Rioja.

W ubiegłym roku najpoważniejsze pożary miały miejsce w sierpniu. Według Europejskiego Systemu o Pożarach Lasów (EFFIS) w 2025 r. w Hiszpanii płomienie strawiły ponad 393 tys. hektarów.

Prócz pożarów wysokie temperatury stanowią bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Hiszpanii – przypomniał we wtorek portal telewizji Telemadrid. W 2025 r. z powodu upałów zmarło ponad 3,8 tys. osób; w br. to już prawie 2,7 tys. osób.