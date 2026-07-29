Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 28 na 29 lipca:

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Nocny atak Ukraińców na Riazań i Taganrog

Sześć osób zostało rannych w nocnym ataku ukraińskich dronów na dzielnicę przemysłową w Riazaniu – informują tamtejsze władze. Z informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych wynika, że celem ataku było m.in. centrum logistyczne Wildberries, największego rosyjskiego operatora handlu internetowego. W ostatnich dniach Ukraińcy regularnie atakują obiekty należące do Wildberries znajdujące się w różnych częściach Rosji.

Gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow poinformował o odparciu „zmasowanego ataku dronów” na Riazań. Przyznał jednocześnie, że na terenie „jednego z przedsiębiorstw wybuchł pożar”.

Tymczasem koncern Wildberries poinformował, że ograniczył dostęp do swojego obiektu w Riazaniu.

W nocy atakowany był też Taganrog, ośrodek przemysłowy w obwodzie rostowskim. Gubernator obwodu Jurij Sliusar poinformował, że w ataku na miasto zginęła kobieta, a mężczyzna został ranny, po tym, jak szczątki strąconej rakiety spadły na blok mieszkalny. Uszkodzony w ataku budynek został ewakuowany.

Po kilku godzinach mer miasta, Swietłana Kambułowa poinformowała, że w ataku na Taganrog ucierpiało kilka przedsiębiorstw i domów jednorodzinnych. Jak dodała, miasto było celem „intensywnego ataku powietrznego”.

Tragiczne skutki trzęsienia ziemi w Japonii

W silnym trzęsieniu ziemi, które 28 lipca nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kiusiu na południowym zachodzie Japonii, zginęło 13 osób – przekazała dzień później szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi. Jak podkreśliła, trwają poszukiwania zaginionych, „a czas ma kluczowe znaczenie”. – Według stanu na godzinę 8.30 (w Polsce była wtedy godz. 1.30) potwierdzono 13 ofiar śmiertelnych, a także rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg – powiedziała japońska premier. – Składam szczere kondolencje rodzinom ofiar i wyrazy współczucia poszkodowanym – dodała Takaichi.

Trzęsienie o magnitudzie 7,1 nawiedziło we wtorek prefekturę Kumamoto. Główne wstrząsy wystąpiły tuż przed godz. 16.30 czasu lokalnego (godz. 9.30 w Polsce).

W akcji ratunkowej, w której uczestniczy ponad 3,6 tys. żołnierzy, strażaków i policjantów, trwa wyścig z czasem. Premier Takaichi podziękowała służbom za prowadzoną bez przerwy akcję i zapewniła, że rząd robi „wszystko, co w jego mocy”, by dostarczyć do schronisk żywność, wodę, generatory prądu i klimatyzatory z powodu panujących upałów.

Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tys. mieszkańców, a blisko 37 tys. gospodarstw pozostaje bez prądu. Do lokalnych szpitali trafiło ok. 100 rannych.

USA mają nowego Dyrektora Wywiadu Narodowego

Senat USA zatwierdził Jaya Claytona, nominowanego przez prezydenta Donalda Trumpa, na stanowisko Dyrektora Wywiadu Narodowego – poinformowała agencja Reutera. Clayton, prokurator federalny z Południowego Dystryktu Nowego Jorku, został zatwierdzony głosami Republikanów. Za jego kandydaturą głosowało 51 senatorów, przeciw było 47. Clayton obejmie stanowisko zwolnione w czerwcu przez Tulsi Gabbard, która była krytykowana przez Demokratów m.in. za realizację politycznej agendy Trumpa.

W kwietniu 2025 r. Trump mianował Claytona tymczasowym prokuratorem federalnym Południowego Dystryktu Nowego Jorku; to jedno z najbardziej wpływowych stanowisk prokuratorskich w kraju.

Podczas przesłuchania w Senacie w lipcu Clayton wielokrotnie odmawiał bezpośredniego przyznania, że Trump przegrał wybory prezydenckie w 2020 roku z Joe Bidenem.

Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska atakują cele w Iraku

Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) poinformowało w nocy, że siły USA i Arabii Saudyjskiej zaatakowały w Iraku proirańskie milicje, które wcześniej atakowały saudyjską infrastrukturę energetyczną i siły USA znajdujące się na Bliskim Wschodzie.

Amerykańskie i saudyjskie samoloty bojowe zaatakowały wiele obiektów logistycznych i magazynów broni wykorzystywanych przez „terrorystów” we wschodnim Iraku – czytamy w komunikacie. Była to „silna odpowiedź na ponad 30 ataków z użyciem dronów, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 72 godzin na polecenie IRGC”. „Nieuzasadnione ataki wymierzone w siły Stanów Zjednoczonych zakończyły się niepowodzeniem” – podkreślił CENTCOM.

Według amerykańskiego dowództwa w okresie od lutego do kwietnia odnotowano ponad 600 prób ataków na obywateli USA oraz amerykańskie obiekty w Iraku, przeprowadzonych przez związane z Iranem milicje terrorystyczne. CENTCOM podkreślił, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i jego poplecznicy muszą zaprzestać takich ataków, aby uniknąć dalszej odpowiedzi militarnej ze strony Stanów Zjednoczonych.

Zielone światło w Senacie USA dla prac nad ustawą ws. dodatkowych sankcji wobec Rosji

Głosami 86 senatorów Senat USA poparł dalsze prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe sankcje wobec Rosji, która została nazwana na cześć Lindseya Grahama, jednego z jej współautorów. Graham zmarł nagle 11 lipca, tuż po powrocie z Kijowa. Przed śmiercią poinformował, że osiągnął porozumienie z Białym Domem w sprawie przyjęcia ustawy.

Przegłosowany projekt upoważnia prezydenta USA do wprowadzenia ceł w wysokości do 100 proc. wobec pięciu największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu – poinformował senator Richard Blumenthal, drugi z jej współautorów. – Została starannie opracowana tak, aby nie uderzać w naszych sojuszników, lecz przede wszystkim w Chiny i Indie – podkreślił.

Projekt uderza też w rosyjską flotę cieni i pięć państw najbardziej pomagających Rosji w obchodzeniu sankcji dotyczących sektora energetycznego. Ustawa ma także rozszerzać sankcje wobec Iranu – o dodanie tego zapisu apelował prezydent USA Donald Trump. Projekt musi przejść przez Senat, a następnie przez Izbę Reprezentantów, której prace po letniej przerwie zostaną wznowione we wrześniu.