Centralna e-rejestracja ma stopniowo zastępować rozproszone systemy zapisów prowadzone przez poszczególne placówki. Jej głównym celem jest ułatwienie pacjentom dostępu do lekarzy oraz stworzenie jednej, ogólnopolskiej bazy dostępnych terminów.

Reklama Reklama

Zmiany w centralnej e-rejestracji od 1 sierpnia

Od 1 sierpnia za pośrednictwem systemu będzie można umówić pierwszą wizytę u:

angiologa lub chirurga naczyniowego,

lekarza chorób zakaźnych,

endokrynologa,

lekarza chorób wątroby,

lekarza chorób układu odpornościowego,

nefrologa,

neonatologa,

lekarza chorób płuc.

Rozszerzenie listy specjalizacji ma ułatwić pacjentom porównywanie terminów dostępnych w różnych placówkach. Dzięki temu nie będą oni musieli samodzielnie dzwonić do wielu przychodni, aby sprawdzić, gdzie najszybciej mogą uzyskać pomoc.

Już teraz w centralnej e-rejestracji można zapisywać się na mammografię, test HPV HR, który zastępuje klasyczną cytologię, oraz na pierwszą konsultację kardiologiczną. Od 1 lipca placówki realizujące te świadczenia mają obowiązek umawiania pacjentów za pośrednictwem centralnego systemu. Jeżeli tego nie zrobią, NFZ może odmówić zapłaty za wykonane świadczenie.

Jak działa centralna e-rejestracja?

Centralna e-rejestracja działa od początku 2026 roku. Pacjenci mogą korzystać z niej przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP. Nadal możliwy jest też zapis telefoniczny albo osobisty w placówce, której pracownik wprowadza dane pacjenta do systemu.

Czytaj więcej Zdrowie Duże zmiany w sanatoriach. NFZ wprowadzi nowe zasady NFZ szykuje duże zmiany, który wprowadzą nowe zasady funkcjonowania sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych. Przepisy, które mają wejść w życie od 202...

Jedną z funkcji centralnej e-rejestracji jest tak zwana poczekalnia. Pacjent określa swoje oczekiwania dotyczące wizyty, a system może automatycznie zapisać go na wcześniejszy termin, gdy zwolni się miejsce. System pozwala także odwoływać lub zmieniać wizyty oraz wysyła przypomnienia SMS i wiadomości e-mail.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada dalsze przyspieszenie cyfryzacji zapisów. Centralna e-rejestracja ma objąć wszystkie 39 specjalizacji do końca 2027 roku. System ma zwiększyć transparentność dostępu do świadczeń, ograniczyć nadużycia i skrócić czas poszukiwania wolnego terminu.