Praca w NFZ dla 480 osób. Fundusz rozbuduje korpus kontrolerów
Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadza jednocześnie rygorystyczne limity zarobków oraz czasu pracy dla personelu medycznego.
W ocenie Ministerstwa Zdrowia, obecny system kontroli w NFZ jest niewystarczający. Statystyki mówią same za siebie: zaledwie 115 kontrolerów musi obecnie nadzorować około 40 tysięcy umów zawieranych z placówkami medycznymi. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z PAP podkreśliła, że korpus kontrolerski wymaga wzmocnienia.
– Po rozmowach z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia wiem, że korpus kontrolerski jest zbyt mały. 115 kontrolerów na 40 tysięcy umów, które są zawierane przez płatnika, to naprawdę niewielka grupa osób, które są w stanie w sposób rzetelny i taki, którego byśmy oczekiwali jako społeczeństwo, kontrolować wydatkowanie środków publicznych – powiedziała PAP minister zdrowia.
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zakłada zatrudnienie setek nowych osób.
„Wzmocnienie szeroko pojętych działań kontrolnych (w tym monitorowania) będzie wymagało zwiększenia etatyzacji zarówno Korpusu Kontrolerskiego (w głównej mierze), jak i zatrudnienia w OW NFZ. Docelowo przewiduje się zwiększenie zatrudnienia w NFZ o około 480 osób” – czytamy w uzasadnieniu.
Z tego aż 432 zasilić ma Departament Kontroli NFZ, a kolejne 48 trafi do Oddziałów Wojewódzkich Funduszu. Nowi urzędnicy zyskają potężne narzędzia. NFZ ma mieć m.in. prawo pozyskiwania informacji od prywatnych podmiotów leczniczych. Ma to służyć weryfikacji, czy personel medyczny deklarowany w ramach kontraktów z publicznym ubezpieczycielem faktycznie jest dostępny dla pacjentów.
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Drugim filarem projektu są szczegółowe regulacje dotyczące finansów oraz czasu pracy lekarzy i personelu medycznego. Nowe przepisy mają ukrócić windowanie stawek:
Łączny czas pracy lekarza u wszystkich świadczeniodawców nie będzie mógł przekraczać dwukrotności pełnego wymiaru etatu. Co więcej, medyk będzie musiał być zatrudniony na co najmniej pół etatu w głównej placówce mającej kontrakt z NFZ, a podjęcie pracy gdzie indziej będzie wymagało zgody tego pracodawcy.
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Dokument ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, przy czym placówki medyczne otrzymają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do 31 grudnia 2026 r.
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