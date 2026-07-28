W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie powszechnego dostępu do kluczowego w walce z rakiem płuca badania – niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK). Badanie jest bezpieczne dla pacjentów i pozwala wykryć zmiany w płucach (np. małe guzki) na bardzo wczesnym etapie, kiedy rak jest całkowicie uleczalny.

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Kto kwalifikuje się do bezpłatnej tomografii płuc?

Program jest skierowany przede wszystkim do osób palących lub palących w przeszłości oraz osób z grupy podwyższonego ryzyka (między 50. a 74. rokiem życia), które spełniają kryteria dotyczące m.in. liczby wypalonych paczkolat oraz okresu abstynencji tytoniowej.

Z programu nie będą mogły skorzystać osoby, u których już zdiagnozowano raka płuca i są leczone onkologicznie oraz osoby, u których wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Inne przeciwwskazania to występowanie objawów klinicznych, jak krwioplucie, chrypka, niezamierzona utrata masy ciała lub przewlekły kaszel trwający powyżej 8 tygodni. Jak wskazało MZ, takie osoby wymagają natychmiastowej, standardowej diagnostyki lekarskiej, a nie badań przesiewowych.

Rak płuca wciąż zbiera śmiertelne żniwo. Nowy program ma pomóc palaczom

Ścieżka pacjenta w programie obejmuje najpierw wizytę kwalifikującą u odpowiedniego lekarza, następnie wykonanie badania NDTK w wybranej, odpowiednio wyposażonej placówce medycznej, a na koniec wizytę podsumowującą, podczas której pacjent otrzymuje opis badania, dalsze zalecenia lub skierowanie na pogłębioną diagnostykę, a także wsparcie w rzuceniu palenia.

Według danych resortu, rak płuca to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce. Rocznie wykrywa się ok. tys. przypadków, a liczba zachorowań rośnie głównie wśród kobiet. Rak płuca charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem śmiertelności. W ciągu ostatnich dwóch dekad z jego powodu co roku umierało średnio ok. 22,1 tys. osób. Ten typ raka może długimi latami nie dawać specyficznych objawów.