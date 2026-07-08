Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

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Duże wyzwanie przed regionalnymi władzami. Będą rozliczane z efektów

Nowe przepisy nakładają na władze regionalne obowiązek corocznego rozliczania się z uzyskanych efektów. Zarząd województwa będzie musiał sporządzić szczegółowe sprawozdanie i uzyskać aprobatę sejmiku do 15 maja, a gotowy dokument przesłać do centrali do 15 czerwca.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS nakłada też na zarządy województw obowiązek współdziałania z podmiotami lokalnymi w celu opracowania harmonogramów oraz sprawozdań z realizacji zadań. W procesie tym uczestniczyć będą: wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oddziały wojewódzkie NFZ, kuratorzy oświaty oraz właściwe organizacje pozarządowe.

Krajowe Centrum ds. AIDS zostanie odciążone z części biurokracji – głównym celem instytucji będzie wsparcie merytoryczne ośrodków.

Nowy harmonogram Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

W projekcie przewidziano również bezpieczne przepisy przejściowe dla trwających działań profilaktycznych i leczniczych. Obecny harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2022–2026 zostanie dokończony, zamknięty i w pełni rozliczony na dotychczasowych zasadach.

Dotychczasowy system monitorowania ma funkcjonować bez zakłóceń aż do momentu ostatecznego zatwierdzenia sprawozdania z kończącego się programu, co ma zapewnić płynne przejście na nowy model zarządzania.