Informacje o najwyższych wynagrodzeniach lekarskich za 2025 rok opublikował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Doszło do tego dzięki radnemu Ludwikowi Rakowskiemu, który wystąpił do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika z prośbą o podanie danych dotyczących skali zadłużenia szpitali wojewódzkich (według stanu na koniec września 2025 r wynosiło ono 1,4 mld zł) oraz listy dziesięciu najwyższych wynagrodzeń personelu medycznego w szpitalach wojewódzkich dla osób na umowach o pracę, cywilnoprawnych oraz na kontraktach.

Reklama Reklama

Ile zarabiali rekordziści w szpitalach na Mazowszu? W przypadku umów o pracę najlepiej opłacany medyk miesięcznie otrzymywał 101 tys. zł brutto, do zajęcia dziesiątego miejsca potrzeba było 74 tys. zł. Najwyższa umowa cywilnoprawna opiewała na 100 tys. zł. Najwięcej można było zarobić na kontraktach – tutaj pierwsze miejsce w zestawieniu to 316 tys. zł, a dziesiąte – 174 tys.

Zarobki lekarzy w szpitalach wojewódzkich na Mazowszu. Rekordzista wystawił w dwa miesiące faktury na 574 tys. zł

Władze województwa mazowieckiego poinformowały radnego Rakowskiego, że z osobami, które otrzymały dwa najwyższe miesięczne wynagrodzenia, rozwiązano umowę. Wirtualna Polska podała, że chodzi o jedną osobę. Portal przekazał, że dwie najwyższe faktury wystawił ten sam lekarz, który do końca lutego 2025 r. pracował w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ciechanowie. Za luty 2025 r. lekarz wystawił fakturę na 316 tys. zł, za styczeń 2025 r. – na 258 tys. zł. Szpital wypowiedział z nim umowę w grudniu 2024 r. „Właśnie dlatego w dwóch ostatnich miesiącach pracy w szpitalu w Ciechanowie lekarz operował wszystkich »swoich« pacjentów, których wcześniej już leczył” – zaznaczono w tekście.

Jak czytamy, medyk zgodził się na rozmowę z Wirtualną Polską pod warunkiem zachowania anonimowości. Według niego, podawanie samej kwoty bez informowania o liczbie i rodzaju wykonywanych zabiegów może być mylące. WP napisała, że w lutym 2025 r. lekarz-rekordzista wykonał ok. 90 operacji, co przy ok. 20 dniach roboczych daje 4-5 operacji dziennie. „Najwyższa faktura obejmowała również inne należności, więc można przyjąć, że średnia stawka za sam zabieg prawdopodobnie nie przekraczała około 3 tys. zł” – podała Wirtualna Polska.

Lekarz-rekordzista tłumaczy swe wysokie zarobki. „Zapłata za wieloletnie doświadczenie”

– W mojej ocenie istotne jest też to, że wynagrodzenie rzędu ok. 3 tys. zł za skomplikowaną operację nie jest wyłącznie zapłatą za czas spędzony przy stole operacyjnym. To także zapłata za wieloletnie doświadczenie, odpowiedzialność, kwalifikacje, gotowość do podejmowania trudnych przypadków oraz lata szkoleń i pracy potrzebne do osiągnięcia poziomu pozwalającego wykonywać takie procedury – powiedział w rozmowie z WP lekarz. Przekonywał, że wykonywane przez niego procedury, jak endoprotezy bioder i kolan, endoprotezy resekcyjne czy złożone rekonstrukcje stawów, nie były proste.

WP podała też, że po zerwaniu umowy z lekarzem szpital w Ciechanowie obniżył limit rozliczeń dla ortopedy, dotyczący wartości usługi w całym okresie zamówienia, z 2 do 1,6 mln zł.