Rutte w odpowiedzi podkreślił, że Polska to kraj, który intensywnie inwestuje w swoje siły zbrojne.

Mark Rutte o Polsce: USA są silnie zaangażowane w wasze sprawy, wszyscy ważni politycy to mówią

– W zasadzie osiągnęliście już wszystkie cele (stawiane przez NATO, chodzi m.in. o postulowany poziom wydatków na obronność wynoszący 5 proc. PKB – red.). Reformujecie obecnie swoje siły zbrojne. Wiecie, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego ważnego polityka w USA. Ale oczywiście musimy dbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi – dodał.

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Na poprzednim szczycie Sojuszu w Hadze kraje członkowskie zobowiązały się, że do 2035 roku będą wydawać 5 proc. PKB na obronność - przy czym 3,5 proc. ma być wydawane bezpośrednio na zwiększenie potencjału obronnego kraju, a pozostałe 1,5 proc. PKB m.in. na rozwój infrastruktury (np. sieci dróg koniecznych do przerzutu wojsk) przyczyniającej się do zwiększenia potencjału obronnego. 

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Rutte został też zapytany przez dziennikarzy, czy uważa USA za oddany NATO kraj członkowski. – Stany Zjednoczone są całkowicie oddane NATO, ale istniało i do pewnego stopnia nadal istnieje, jedno oczekiwanie. (...) Aby USA były bezpieczne, potrzebują bezpiecznego Atlantyku, Europy i Arktyki. (...) Oczekiwanie było i jest, że Europejczycy i Kanadyjczycy zrównają swoje wydatki ze Stanami Zjednoczonymi, co uważam – i wielu kolegów obecnych na sali – za całkowicie sprawiedliwe – odpowiedział.

Dopytywany, jakie jest jego przesłanie dla Rosji i Władimira Putina, odpowiedział, że Sojusz będzie bronił każdego centymetra terytorium i nie da się wygrać z NATO. – Jesteśmy defensywni, nigdy nikogo nie zaatakujemy. Będziemy bronić tylko naszego stylu życia, naszej demokracji, naszego terytorium. Więc nie żartujcie sobie z nas, nie igrajcie z nami – ostrzegł. 

USA zaatakowały Iran. Sekretarz generalny NATO: Absolutnie konieczne

Rutte był też pytany o nocny atak USA na cele w Iranie. W jego ocenie był on „absolutnie konieczny”, jako reakcja na irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz. 

- Cóż, myślę, że było to absolutnie konieczne. Bo mamy zawieszenie broni, a Iran je łamie. Widzimy, co się stało wczoraj, kiedy zaatakowano statki. Uważam, że absolutnie kluczowe jest, aby Stany Zjednoczone zareagowały stanowczo – stwierdził sekretarz generalny Sojuszu.

Amerykańskie siły uderzyły w cele w Iranie w odpowiedzi na ataki tego kraju na statki handlowe. Serwis Axios, powołując się na źródło w amerykańskich władzach, poinformował, że prezydent USA Donald Trump zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia we wtorek podczas wizyty w Turcji, gdzie odbywa się szczyt NATO. 