Rutte w odpowiedzi podkreślił, że Polska to kraj, który intensywnie inwestuje w swoje siły zbrojne.

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Mark Rutte o Polsce: USA są silnie zaangażowane w wasze sprawy, wszyscy ważni politycy to mówią

– W zasadzie osiągnęliście już wszystkie cele (stawiane przez NATO, chodzi m.in. o postulowany poziom wydatków na obronność wynoszący 5 proc. PKB – red.). Reformujecie obecnie swoje siły zbrojne. Wiecie, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego ważnego polityka w USA. Ale oczywiście musimy dbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi – dodał.

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Na poprzednim szczycie Sojuszu w Hadze kraje członkowskie zobowiązały się, że do 2035 roku będą wydawać 5 proc. PKB na obronność - przy czym 3,5 proc. ma być wydawane bezpośrednio na zwiększenie potencjału obronnego kraju, a pozostałe 1,5 proc. PKB m.in. na rozwój infrastruktury (np. sieci dróg koniecznych do przerzutu wojsk) przyczyniającej się do zwiększenia potencjału obronnego.

Rutte został też zapytany przez dziennikarzy, czy uważa USA za oddany NATO kraj członkowski. – Stany Zjednoczone są całkowicie oddane NATO, ale istniało i do pewnego stopnia nadal istnieje, jedno oczekiwanie. (...) Aby USA były bezpieczne, potrzebują bezpiecznego Atlantyku, Europy i Arktyki. (...) Oczekiwanie było i jest, że Europejczycy i Kanadyjczycy zrównają swoje wydatki ze Stanami Zjednoczonymi, co uważam – i wielu kolegów obecnych na sali – za całkowicie sprawiedliwe – odpowiedział.

Dopytywany, jakie jest jego przesłanie dla Rosji i Władimira Putina, odpowiedział, że Sojusz będzie bronił każdego centymetra terytorium i nie da się wygrać z NATO. – Jesteśmy defensywni, nigdy nikogo nie zaatakujemy. Będziemy bronić tylko naszego stylu życia, naszej demokracji, naszego terytorium. Więc nie żartujcie sobie z nas, nie igrajcie z nami – ostrzegł.

USA zaatakowały Iran. Sekretarz generalny NATO: Absolutnie konieczne

Rutte był też pytany o nocny atak USA na cele w Iranie. W jego ocenie był on „absolutnie konieczny”, jako reakcja na irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz.

- Cóż, myślę, że było to absolutnie konieczne. Bo mamy zawieszenie broni, a Iran je łamie. Widzimy, co się stało wczoraj, kiedy zaatakowano statki. Uważam, że absolutnie kluczowe jest, aby Stany Zjednoczone zareagowały stanowczo – stwierdził sekretarz generalny Sojuszu.

Amerykańskie siły uderzyły w cele w Iranie w odpowiedzi na ataki tego kraju na statki handlowe. Serwis Axios, powołując się na źródło w amerykańskich władzach, poinformował, że prezydent USA Donald Trump zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia we wtorek podczas wizyty w Turcji, gdzie odbywa się szczyt NATO.