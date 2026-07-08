W budynku znajdującym się przy East 42nd Street na środkowym Manhattanie służby prowadzą prace zabezpieczające po tym, jak władze miasta informowały, że konstrukcja budynku jest niestabilna. Wykryto, że wygięły się dwie kolumny nośne, na kilku piętrach zaczęły się zapadać stropy. Ewakuowano okoliczne budynki, w tym szkołę, placówki dyplomatyczne i hotele. Nikt nie doznał obrażeń.

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Służby zabezpieczają budynek. Sprawdzają piętro po piętrze

Po awaryjnym zabezpieczeniu uszkodzonej konstrukcji części wieżowca na Manhattanie zmalało ryzyko zawalenia się kilku pięter gmachu. We wtorek wieczorem rozpoczęto prace remontowo-zabezpieczające, a władze stopniowo odwołują ewakuację niektórych okolicznych budynków – podała Associated Press.

Biuro burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego poinformowało, że inspekcja przeprowadzona piętro po piętrze nie wykazała dalszego przemieszczania się uszkodzonych elementów konstrukcji. Pozwoliło to wykonawcom rozpocząć awaryjne wzmacnianie budynku.

Tymczasowe zabezpieczenia mają ustabilizować konstrukcję i potrwają jeszcze kilka dni. Służby sprawdzają kolejne budynki w okolicy, aby zdecydować o cofnięciu postanowienia o zamknięciu okolicznych ulic i ewakuacji. Niektórzy mieszkańcy otrzymali już zgodę na powrót do domów.

Co poszło nie tak? Trwa ustalanie przyczyn uszkodzenia budynku

Według dewelopera MetroLoft uszkodzenia mogły być skutkiem zwiększenia obciążenia podczas rozbudowy górnych kondygnacji. Założyciel firmy Nathan Berman powiedział „Wall Street Journal”, że dwa odkształcone słupy mogły nie zostać odpowiednio wzmocnione. – Dlaczego właśnie te dwa słupy i nic więcej? Tego nie wiemy. Prowadzimy dochodzenie – stwierdził. Zapewnił jednocześnie, że „95 proc. konstrukcji jest nienaruszone” i budynkowi nie grozi całkowite zawalenie.

Eksperci cytowani przez Associated Press ocenili jednak, że uszkodzonych słupów najprawdopodobniej nie da się naprawić i konieczna będzie ich wymiana, poprzedzona szczegółową oceną stanu konstrukcji budynku.