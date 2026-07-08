O przeprowadzeniu uderzeń poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Pilny komunikat CENTCOM. USA zaatakowały cele w Iranie

„Siły Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych rozpoczęły serię zdecydowanych uderzeń na Iran, aby nałożyć (na Iran) wysokie koszty za atakowanie komercyjnych statków obsadzonych przez niewinnych cywilów na międzynarodowym szlaku wodnym” – napisał CENTCOM w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Podkreślono, że działania USA są odpowiedzią na irańskie ataki na trzy statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. „Wykazana przez Iran agresja była nieuzasadniona, niebezpieczna i stanowiła wyraźne naruszenie zawieszenia broni” – dodało dowództwo amerykańskich sił.

Wcześniej we wtorek amerykański resort finansów cofnął wydaną licencję zawieszającą sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej. Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni.

Anonimowy urzędnik Białego Domu przekazał mediom, że była to reakcja na „całkowicie nieakceptowalne” irańskie ataki. Dodał, że negocjatorzy nadal pracują w dobrej wierze nad ostatecznym porozumieniem z Iranem mimo eskalacji.

Nie jest na razie jasne, co dokładnie było celem amerykańskich ataków. W irańskich mediach pojawiają się jednak doniesienia o tym, że na południu kraju słychać eksplozje. Tamtejsza telewizja informuje o co najmniej sześciu eksplozjach na wyspie Keszm w cieśninie Ormuz. Słupy dymu unosić się mają również nad miastami Bandar Abbas i Bandar Sirik.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Iran znów zaatakował statki w cieśninie Ormuz Iran przeprowadził pierwsze od 27 czerwca ataki na statki, przepływające przez cieśninę Ormuz - poinformował portal Axios, powołując się na źródło...

Iran zaatakował statki w cieśninie Ormuz

Zaatakowane przez Iran statki zostały uszkodzone, ale nie było informacji o ofiarach ataku. Wcześniej brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, UKMTO podała, że otrzymała informacje o uszkodzeniu tankowca płynącego blisko wybrzeża Omanu. Statek, w wyniku ataku, miał stanąć w ogniu.

Ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na dwa statki były pierwszymi od 27 czerwca. Poprzednie ataki sprowokowały ataki odwetowe USA, zagrażając utrzymaniu zawieszenia broni, które trwa od 7 kwietnia, a zostało potwierdzone wstępnym porozumieniem kończącym wojnę USA i Izraela z Iranem podpisanym przez Donalda Trumpa 17 czerwca w Wersalu.

Po ostatniej wymianie ciosów między USA a Iranem w związku z atakiem na statki w cieśninie Ormuz, portal Axios podawał, że obie strony miały zawrzeć tygodniowy rozejm. USA i Iran odbyły potem rundę pośrednich rozmów w Katarze na temat cieśniny, lecz nie przyniosły one rezultatów. Rozmowy są obecnie wstrzymane na czas trwających tydzień uroczystości pogrzebowych najwyższego przywódcy duchowego Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem.

Irańskie władze wydawały w ostatnich tygodniach ostrzeżenia wobec statków płynących przez cieśninę Ormuz innym niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami. Chodziło przede wszystkim o wyznaczony przez USA, wolny od min południowy korytarz, prowadzący blisko wybrzeża Omanu.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Portal Axios zauważał, że najnowszy irański atak na statki zagraża tymczasowemu porozumieniu zawartemu między USA a Iranem. Jednym z punktów tego porozumienia jest powstrzymanie się Teheranu od ataków w rejonie cieśniny, która odgrywa kluczową rolę w eksporcie bliskowschodniej ropy.

Zawarcie tymczasowego porozumienia rozpoczęło 60-dniowy czas, jaki obie strony dają sobie na wynegocjowanie pełnego porozumienia, które dotyczyć ma m.in. kwestii irańskiego porozumienia nuklearnego. Tymczasowe zawieszenie broni odblokowało ruch przez cieśninę Ormuz, co przyczyniło się do gwałtownego spadku światowych cen ropy. Teheran jednak wielokrotnie wystawiał porozumienie na próbę, ostrzeliwując statki w samej cieśninie lub w jej pobliżu.

Wtorkowe uderzenia USA to pierwsze znane amerykańskie ataki wojskowe na Iran od końca ubiegłego miesiąca, kiedy przez kilka dni dochodziło do wymiany uderzeń między obiema stronami.