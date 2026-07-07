Mowa o marce gumek do włosów Kknekki, która powstała w 1987 r. w Korei Południowej. W 2015 r. prawa do dystrybucji jej produktów przejęła norweska firma Bon Dep, która w 2024 r. zakończyła przejęcie marki. W tym samym roku Erling Haaland został jej mniejszościowym udziałowcem.

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Erling Haaland promuje gumki do włosów marki Kknekki

Norweski piłkarz dopasowuje kolor gumek marki Kknekki do barw strojów reprezentacji lub klubu. W meczu przeciwko Irakowi w czasie trwających właśnie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej postawił na czerwony model. Z kolei na spotkanie z Senegalem wybrał czarną gumkę, która pasowała do wyjazdowych strojów Norwegów.

Rosnąca popularność Erlinga Haalanda bardzo szybko znalazła odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży noszonych przez niego gumek do włosów. To właśnie dzięki piłkarzowi niewielka norweska firma stała się fenomenem na skalę światową, zauważa Well.pl. Kolejne serie gumek do włosów marki Kknekki regularnie znikają ze sklepów. Wyjątkowe zainteresowanie nimi obserwowane jest na rynku chińskim, gdzie norweski piłkarz cieszy się coraz większą popularnością.

Jak informuje serwis, gumki do włosów Kknekki wykonane są z 60 splecionych włókien poliestrowych i zawierają niewielki dodatek recyklingowego tworzywa. Dzięki temu mają być wytrzymałe, a dodatkowo mają mniej niszczyć włosy niż inne gumki.

– Haaland zawsze używał gumek Kknekki, odkąd zapuścił włosy. Dla niego liczy się przede wszystkim to, że sprawdzają się podczas każdego meczu i wytrzymują wszystko, co dzieje się na boisku – podkreśliła Hedda Davidsen, dyrektor marketingu firmy cytowana przez Well.pl.

Sukces kolekcji Haaland Edition przygotowanej z okazji mundialu

W związku z MŚ w Piłce Nożnej 2026 marka Kknekki przygotowała limitowaną kolekcję Haaland Edition obejmującą osiem modeli gumek wybranych przez norweskiego piłkarza. Każdy egzemplarz ozdobiony został metalowym koralikiem z wygrawerowanym nazwiskiem Haalanda. Z kolei kolory odnosiły się do reprezentacji Norwegii, a także klubów piłkarskich, które odegrały ważną rolę w karierze piłkarza.

„Premierze kolekcji towarzyszyła największa kampania outdoorowa w historii marki w Norwegii. W Oslo pojawiły się billboardy, interaktywne kioski oraz specjalne strefy sprzedaży. W wybranych lokalizacjach rozdawano także darmowe gumki” – pisze Well.pl. Zauważa również, że sprzedaż kolekcji Haaland Edition zakończyła się sukcesem, a popularność marki Kknekki wyraźnie wzrosła.

„Haaland udowodnił, że dziś fani kupią od gwiazdy dosłownie wszystko – nawet gumkę do włosów” – zauważa Well.pl.

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