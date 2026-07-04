Podjęto decyzję o likwidacji fabryki NOWOMAG w Nowym Sączu / zdjęcie ilustracyjne
Fabryka w Nowym Sączu to jeden z największych pracodawców w regionie. W latach swojej największej świetności zatrudniała ok. 1100 osób. Jej początki, jak przypomina serwis Sądeczanin.info, sięgają 1976 r. Powstała jako państwowy zakład specjalizujący się w produkcji urządzeń dla górnictwa oraz elementów dla energetyki. Pod koniec lat 70. planowano rozbudować fabrykę o nowe hale produkcyjne i bocznicę kolejową. Planów nie udało się jednak zrealizować. Ważna data w historii zakładu to 1992 r., kiedy przekształcony został w spółkę akcyjną. Od 2003 r. działał w strukturach Grupy FAMUR, która należy do największych producentów maszyn i urządzeń dla sektora wydobywczego w kraju.
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Jak podaje serwis Starosądeckie.info, pracownicy fabryki otrzymali niedawno pismo informujące o planowanej likwidacji oddziału FAMUR NOWOMAG w Nowym Sączu oraz o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych, która objąć ma wszystkich zatrudnionych.
Z pisma wynika, że Zarząd Grenevia S.A., grupy kapitałowej , do której obecnie należy nowosądecka fabryka, decyzję o likwidacji zakładu podjął po przeprowadzeniu analiz. Wskazano, że z powodu długotrwałego pogarszania się sytuacji na rynku maszyn i urządzeń dla górnictwa, zakład w Nowym Sączu ma w ostatnim czasie znacznie mniej zamówień. Jako przyczyny tego stanu podano m.in.:
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We wspomnianym piśmie skierowanym do pracowników nowosądeckiego FAMUR NOWOMAG przypomniano również, że w grupie Grenevia S.A. działa jeszcze jeden zakład o podobnym profilu produkcyjnym. Mowa o fabryce w Gorlicach, znanej jako Glinik, dysponującej większym zapleczem produkcyjnym i technicznym. To tutaj w przyszłości ma zostać skoncentrowana produkcja. Mimo tego część pracowników tej fabryki również ma zostać zwolniona.
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Na razie nie są jeszcze znane szczegóły likwidacji FAMUR NOWOMAG w Nowym Sączu oraz warunki i harmonogram zwolnień. Te mają zostać podane w najbliższych tygodniach.
Oficjalne stanowisko w sprawie sytuacji związanej z likwidacją zakładu przedstawiła spółka Grenevia S.A. na prośbę serwisu Starosądeckie.info. Potwierdziła w nim informacje o zamknięciu fabryki.
Jednocześnie zaznaczyła: „Proces zmian prowadzony jest z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz w dialogu ze stroną społeczną. Tam, gdzie będzie to możliwe i uzasadnione potrzebami organizacji, analizowane będą możliwości wykorzystania kompetencji pracowników w innych obszarach działalności. Jednocześnie należy mieć jednak świadomość, że zakres takich możliwości jest ograniczony charakterem prowadzonej reorganizacji”.
Z kolei nawiązując do planów koncentracji produkcji w jednym zakładzie, spółka podkreśliła, że rozwiązanie takie pozwoli „[…] usprawnić organizację produkcji, poprawić efektywność zarządzania oraz lepiej wykorzystać dostępne moce produkcyjne”.
Na koniec spółka zaznaczyła, że planowane zmiany nie wpłyną na ograniczenie oferty maszyn i urządzeń dla górnictwa oferowanych przez firmę.
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