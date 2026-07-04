Fabryka w Nowym Sączu to jeden z największych pracodawców w regionie. W latach swojej największej świetności zatrudniała ok. 1100 osób. Jej początki, jak przypomina serwis Sądeczanin.info, sięgają 1976 r. Powstała jako państwowy zakład specjalizujący się w produkcji urządzeń dla górnictwa oraz elementów dla energetyki. Pod koniec lat 70. planowano rozbudować fabrykę o nowe hale produkcyjne i bocznicę kolejową. Planów nie udało się jednak zrealizować. Ważna data w historii zakładu to 1992 r., kiedy przekształcony został w spółkę akcyjną. Od 2003 r. działał w strukturach Grupy FAMUR, która należy do największych producentów maszyn i urządzeń dla sektora wydobywczego w kraju.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Ekonomia Zamykają sklep za sklepem. Co się dzieje ze słynną marką? Od 2022 r. liczba sklepów H&M spadła o ponad 600. Tylko w ostatnim półroczu zamknięto 136 z nich. Gigant zamknął też jedną ze swoich marek – z rynk...

Likwidacja FAMUR NOWOMAG w Nowym Sączu. Będą zwolnienia grupowe

Jak podaje serwis Starosądeckie.info, pracownicy fabryki otrzymali niedawno pismo informujące o planowanej likwidacji oddziału FAMUR NOWOMAG w Nowym Sączu oraz o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych, która objąć ma wszystkich zatrudnionych.

Z pisma wynika, że Zarząd Grenevia S.A., grupy kapitałowej , do której obecnie należy nowosądecka fabryka, decyzję o likwidacji zakładu podjął po przeprowadzeniu analiz. Wskazano, że z powodu długotrwałego pogarszania się sytuacji na rynku maszyn i urządzeń dla górnictwa, zakład w Nowym Sączu ma w ostatnim czasie znacznie mniej zamówień. Jako przyczyny tego stanu podano m.in.:

wieloletni spadek zamówień ze strony krajowych kopalń, które wydobywają coraz mniej węgla;

trudną sytuację finansową spółek wydobywczych;

utratę rynku rosyjskiego po wybuchu wojny w Ukrainie;

zmiany na rynku energii;

decyzje części klientów o produkcji sprzętu we własnym zakresie.

Fabryka w Gorlicach. Tu również będą zwolnienia

We wspomnianym piśmie skierowanym do pracowników nowosądeckiego FAMUR NOWOMAG przypomniano również, że w grupie Grenevia S.A. działa jeszcze jeden zakład o podobnym profilu produkcyjnym. Mowa o fabryce w Gorlicach, znanej jako Glinik, dysponującej większym zapleczem produkcyjnym i technicznym. To tutaj w przyszłości ma zostać skoncentrowana produkcja. Mimo tego część pracowników tej fabryki również ma zostać zwolniona.

Likwidacja FAMUR NOWOMAG w Nowym Sączu. Stanowisko spółki Grenevia S.A.

Na razie nie są jeszcze znane szczegóły likwidacji FAMUR NOWOMAG w Nowym Sączu oraz warunki i harmonogram zwolnień. Te mają zostać podane w najbliższych tygodniach.

Oficjalne stanowisko w sprawie sytuacji związanej z likwidacją zakładu przedstawiła spółka Grenevia S.A. na prośbę serwisu Starosądeckie.info. Potwierdziła w nim informacje o zamknięciu fabryki.

Jednocześnie zaznaczyła: „Proces zmian prowadzony jest z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz w dialogu ze stroną społeczną. Tam, gdzie będzie to możliwe i uzasadnione potrzebami organizacji, analizowane będą możliwości wykorzystania kompetencji pracowników w innych obszarach działalności. Jednocześnie należy mieć jednak świadomość, że zakres takich możliwości jest ograniczony charakterem prowadzonej reorganizacji”.

Z kolei nawiązując do planów koncentracji produkcji w jednym zakładzie, spółka podkreśliła, że rozwiązanie takie pozwoli „[…] usprawnić organizację produkcji, poprawić efektywność zarządzania oraz lepiej wykorzystać dostępne moce produkcyjne”.

Na koniec spółka zaznaczyła, że planowane zmiany nie wpłyną na ograniczenie oferty maszyn i urządzeń dla górnictwa oferowanych przez firmę.