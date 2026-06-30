„Czytelnie” w supermarketach sposobem na ominięcie zakazu handlu. Sieć tłumaczy
Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, pierwsza „czytelnia” sieci E.Leclerc uruchomiona została 31 maja 2026 r. w sklepie w Szczecinie przy ul. Rostockiej 15. Kolejna otwarta została 14 czerwca w placówce w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1.
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Sklepy oficjalnie podkreślały, że „czytelnie” to jedynie część szerokiego planu związanego z promowaniem czytelnictwa. Zachęcały całe rodziny do odwiedzin, a przy okazji do skorzystania z oferty gastronomicznej. Jednocześnie informowały, że w godzinach otwarcia „czytelni” klienci będą mogli również robić zakupy w sklepie.
Informacja o otwarciu „czytelni” w sklepach sieci E.Leclerc wzbudziła zainteresowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jak informował PortalSpożywczy.pl, zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o wszczęcie pilnej kontroli w sklepie E.Leclerc w Radomiu oraz objęcie postępowania nadzorem.
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Sieć E.Leclerc tłumaczyła natomiast w oświadczeniu przesłanym do mediów, że uruchamianie „czytelni” przez poszczególne sklepy to efekt indywidualnych decyzji przedsiębiorców, którzy prowadzą poszczególne sklepy.
„W nawiązaniu do publikacji dotyczących funkcjonowania hipermarketu E.Leclerc w Radomiu w niedziele objęte ograniczeniami handlu, pragniemy podkreślić, że Grupa E.Leclerc w Polsce zrzesza niezależnych przedsiębiorców, którzy, prowadząc swoje placówki pod marką E.Leclerc, samodzielnie podejmują decyzje dotyczące bieżącej działalności swoich sklepów. Decyzja o uruchomieniu czytelni i funkcjonowaniu hipermarketu E.Leclerc w Radomiu w niedzielę niehandlową została podjęta wyłącznie przez podmiot zarządzający tą placówką. Model funkcjonowania E.Leclerc opiera się na autonomii i odpowiedzialności lokalnych przedsiębiorców, którzy, znając potrzeby swoich klientów oraz specyfikę lokalnego rynku, podejmują niezależne decyzje operacyjne” – brzmi pełen tekst oświadczenia cytowanego przez PortalSpożywczy.pl.
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Serwis po otrzymaniu wspomnianego oświadczenia zwrócił się do E.Leclerc z prośbą o komentarz do sytuacji. Zapytał, czy sieć ma zamiar udzielić przedsiębiorcom – którzy w swoich sklepach uruchomili „czytelnie”, a tym samym otworzyli placówki w niedziele niehandlowe – prawnego wsparcia w związku z kosztami postępowania na drodze sądowej.
W odpowiedzi na to pytanie biuro prasowe E.Leclerc przyznało, że „[…] w sprawach spornych każdorazowo analizujemy sytuację, respektując niezależność prowadzenia działalności przez naszych zrzeszonych przedsiębiorców”. Jednocześnie kolejny raz podkreśliło, że „[…] właściciele sklepów samodzielnie podejmują decyzje operacyjne, uwzględniając specyfikę lokalnego rynku, potrzeby klientów oraz obowiązujące regulacje prawne”.
Ponadto w swoim stanowisku sieć wyjaśniła, że nie ma zamiaru wprowadzać odgórnych zasad związanych z otwieraniem sklepów w niedziele niehandlowe: „Pomimo że Ruch E.Leclerc działa w modelu zrzeszającym niezależnych przedsiębiorców, to na bieżąco monitorujemy sytuację regulacyjną oraz praktykę rynkową, w tym także interpretacje organów kontrolnych i orzecznictwo sądów. Dzielimy się swoimi spostrzeżeniami z właścicielami sklepów. Z racji niezależności poszczególnych podmiotów nie wprowadzamy odgórnych, jednolitych zasad dla wszystkich placówek w Polsce”.
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