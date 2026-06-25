– Jeżeli chodzi o rozszerzenie systemu koalicyjnego, taką decyzję będziemy mogli podjąć po okresie lata, jesienią, jeśli uznamy, że system kaucyjny funkcjonuje stabilnie i kompleksowo, obsługując skalę zwrotu opakowań, które są charakterystyczne dla naszego rynku. Okres wiosny i lata jest okresem wzmożonego spożywania napojów z uwagi na wysokie temperatury i też wiąże się logistycznie z większą liczbą opakowań, które będą do systemu wracać – powiedziała szefowa MKiŚ.

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Dodała, że gdy resort uzna, że system działa stabilnie, a logistyka została poprawiona, będzie można myśleć o podjęciu działań legislacyjnych zmierzających do rozszerzenia systemu o małe jednorazowe szklane opakowania. – Głównie to jest ten wątek, który chcielibyśmy podjąć jako kolejny – wskazała.

Coraz więcej zwrotów opakowań w systemie kaucyjnym

Hennig-Kloska przekazała również, że między kwietniem a majem odnotowano „duży wzrost miesięczny”, jeśli chodzi o liczbę zwrotów opakowań w systemie kaucyjnym. Rośnie też liczba butelkomatów, z których Polacy najczęściej korzystają, żeby zwrócić opakowania i odzyskać kaucję. Automaty do odbioru butelek i puszek stanowią 20 proc. punktów zwrotu, a przyjmują 80 proc. zwrotów – podkreśliła ministra.

– Chcemy poszerzać punkty automatycznej zbiórki, butelkomaty i zachęcamy do tego operatorów. I na szczęście faktycznie i sieci handlowe, i operatorzy podejmują decyzję o rozwoju punktów automatycznej zbiórki odpadów – powiedziała Hennig-Kloska.

Rozszerzenie systemu kaucyjnego o nowe rodzaje opakowań. MKiŚ zdradza szczegóły

Resort klimatu w odpowiedzi na pytanie PAP informował, że decyzja dotycząca szczegółowego zakresu rozszerzenia, sposobu i terminu jego wprowadzenia zostanie podjęta w drugiej połowie roku.

MKiŚ zaznaczył, że rozszerzenie systemu kaucyjnego o nowe rodzaje opakowań to „duża zmiana systemowa i logistyczna”, dlatego wszyscy uczestnicy rynku, tj. wprowadzający opakowania na rynek, placówki handlowe, branża recyklingowa i operatorzy systemu kaucyjnego, muszą mieć odpowiedni czas i przygotować się do tego.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw. Do systemu kaucyjnego nie zostały włączone m.in. opakowania szklane jednorazowe, w tym tzw. małpki.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach (77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.).