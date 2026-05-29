CNN podaje, że z badań przeprowadzonych na szkockim Uniwersytecie St. Andrews wynika, iż woda nie jest najlepiej nawadniającym napojem na świecie. Ustalenia naukowców potwierdzają dietetycy.

To nie woda nawadnia najlepiej. Co mówią badania?

Woda skutecznie nawadnia organizm i ma niezaprzeczalną przewagę nad wieloma innymi napojami, ponieważ nie zawiera cukru ani kalorii. Zdaniem naukowców spożywanie niektórych płynów pozwala jednak utrzymać nawodnienie przez nieco dłuższy czas.

Korzystniej jest pić wodę regularnie, ale powoli

Naukowcy z Uniwersytetu St. Andrews w Szkocji porównali reakcje organizmu na różne napoje. Odkryli, że te zawierające niewielką ilość cukru, tłuszczu lub białka sprawdzają się jeszcze lepiej niż woda.

Jak wyjaśnia autor badania, prof. Ronald Maughan ze Szkoły Medycznej St. Andrews, jednym z czynników jest ilość wypijanego jednorazowo napoju. Im jest go więcej, tym szybciej napój opuści żołądek i trafi do krwiobiegu, gdzie może rozrzedzić płyny ustrojowe i nawodnić organizm. Korzystniej jest więc pić wodę regularnie, ale powoli.

Drugi czynnik wpływający na skuteczne nawodnienie jest związany ze składem napoju. Dzięki zawartym w nim składnikom odżywczym proces nawadniania rozkłada się w dłuższym czasie.

Mleko nawadnia lepiej niż woda. To zwycięzca rankingu

Naukowcy odkryli, że mleko nawadnia lepiej niż woda, ponieważ zawiera cukier (laktozę), białko i nieco tłuszczu. Wszystkie te składniki pomagają spowolnić opróżnianie żołądka z płynu. Mleko ma w składzie również sód, który działa jak gąbka – zatrzymuje wodę w organizmie i sprawia, że produkujemy mniej moczu.

Podobne działanie mają płyny nawadniające zawierające elektrolity. Zawierają one niewielką ilość cukru, a także sód i potas, co również sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie.

Na podium najlepiej nawadniających napojów znalazły się

mleko odtłuszczone,

elektrolity

mleko pełnotłuste.

sok pomarańczowy.

Wodę niegazowaną wyprzedziły także herbata i napoje izotoniczne.

Najniższe miejsce przypadło kawie.

Badanie opublikowano w czasopiśmie „The American Journal of Clinical Nutrition”.

Dietetycy o wynikach badania ws. napojów, które zapewniają najlepsze nawodnienie: Ostrożnie z cukrem

Do wyników badania odnieśli się także dietetycy.

– To badanie mówi nam w dużej mierze to, co już wiedzieliśmy: elektrolity – takie jak sód i potas – przyczyniają się do lepszego nawodnienia, podczas gdy kalorie w napojach skutkują wolniejszym opróżnianiem żołądka, a co za tym idzie, wolniejszym wydalaniem moczu – powiedziała Melissa Majumdar, dyplomowana dietetyczka i rzeczniczka Akademii Żywienia i Dietetyki, cytowana przez CNN.

Eksperci zalecają jednak, by po napoje zawierające cukier sięgać ostrożnie, nie tylko ze względu na ryzyko cukrzycy i otyłości. Podkreślają, że napoje o wyższym stężeniu cukru, takie jak soki owocowe, niekoniecznie nawadniają tak dobrze, jak ich uboższe w cukier odpowiedniki. Mogą one pozostać dłużej w żołądku i opuszczać go wolniej w porównaniu z czystą wodą, ale gdy tylko trafią do jelita cienkiego, wysokie stężenie cukrów ulega rozrzedzeniu. Proces ten w rzeczywistości „odciąga” wodę z organizmu do jelita cienkiego, aby rozcieńczyć zawarte w napojach cukry.

