Rak płuca jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce. Według szacunków resortu zdrowia, rocznie taką diagnozę otrzymuje ponad 20 tys. osób, a dużą część pacjentów stanowią wieloletni palacze. Właśnie do tej grupy ma być skierowany nowy program badań przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia. Jak ustalił RMF FM, szczegóły są już uzgodnione z lekarzami, a rozporządzenie w tej sprawie ma być gotowe w najbliższym czasie. Program może ruszyć jeszcze przed wakacjami.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Niepełnosprawni Komisja lekarska o stopniu niepełnosprawności. Tych błędów lepiej nie popełniać Stawienie się przed komisją lekarską orzekającą o stopniu niepełnosprawności to dla wielu osób bardzo stresujący moment. Od decyzji komisji może za...

Kto będzie mógł skorzystać z nowego programu badań?

Rak płuca może przez długi czas rozwijać się bezobjawowo, dlatego w wielu przypadkach jest wykrywany w późnym stadium, co utrudnia leczenie. W odpowiedzi na to powstał nowy program badań pozwalający wykryć na wczesnym etapie nawet bardzo małe zmiany w płucach, które mogą nie być widoczne na zwykłym zdjęciu rentgenowskim. Metoda polega na wykorzystywaniu niewielkiej dawki promieniowania rentgenowskiego. To tzw. niskodawkowa tomografia komputerowa.

Do badań mają kwalifikować się osoby między 55. a 74. rokiem życia, z historią tzw. 20 paczkolat. Oznacza to, że paliły jedną paczkę papierosów dziennie przez co najmniej 20 lat albo dwie paczki dziennie przez 10 lat. Pacjenci będą kierowani na badanie przez lekarzy ośrodków przesiewowych lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Badanie trwa około 10 minut i wykorzystuje małą dawkę promieniowania

Nowy program ma być kontynuacją wcześniejszego programu pilotażowego. Samo badanie trwa około 10 minut. Polega na obrazowaniu płuc przy użyciu niższej dawki promieniowania rentgenowskiego niż w klasycznej tomografii.

W wielu przypadkach badanie klatki piersiowej może ujawnić inne niepokojące zmiany, na przykład w tarczycy, przełyku, wątrobie, nerkach, nadnerczach, w strukturze kostnej, sercu albo naczyniach. W ten sposób można też wykryć inne choroby płuc.