Orzeczenie o niepełnosprawności

Komisja lekarska ocenia przede wszystkim ograniczenia w funkcjonowaniu. W trakcie rozmowy zazwyczaj pojawiają się pytania dotyczące ewentualnych trudności w poruszaniu się, tego, czy potrzebna jest pomoc innych osób, na ile dana osoba jest samodzielna, czy ma możliwość wykonywania pracy oraz jakie leki przyjmuje i w jaki sposób wpływają one na codzienne funkcjonowanie. Oprócz tego mogą pojawić się pytania dotyczące problemów natury psychicznej.

Podczas komisji trzeba mówić o realnych trudnościach

Rozmowa trwa często tylko kilka lub kilkanaście minut, dlatego warto wcześniej zastanowić się, co chcemy powiedzieć. Decyzja o stopniu niepełnosprawności jest podejmowana na podstawie rozmowy z wnioskodawcą, po ocenie dokumentacji medycznej, a niekiedy również na podstawie krótkiego badania fizykalnego. Orzeczenie powinno zostać wydane do 14 dni kalendarzowych od daty posiedzenia komisji orzeczniczej.

O czym należy mówić podczas rozmowy z orzecznikiem? Praktycznymi wskazówkami na ten temat podzielił się portal Medonet. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest umniejszanie własnych problemów. Wiele osób z przyzwyczajenia mówi, że „jakoś sobie radzi”, „już jest lepiej” albo „nie chce narzekać”. Tymczasem takie słowa nie pokazują komisji prawdziwej skali ograniczeń, z jakimi mierzy się wnioskodawca. W tym przypadku należy mówić konkretnie – na przykład że ból kręgosłupa utrudnia samodzielne ubranie się, zawroty głowy uniemożliwiają wyjście do sklepu bez pomocy albo ból biodra nie pozwala stać dłużej niż kilka minut.

Warto również podawać przykłady z codziennego życia. Komisja musi wiedzieć, czy dana osoba potrzebuje pomocy przy zakupach, zabiegach higienicznych, gotowaniu, przemieszczaniu się, pracy lub załatwianiu spraw poza domem. Nie należy wyolbrzymiać objawów, ale też nie warto udawać, że jest się bardziej sprawnym, niż w rzeczywistości.

Jak przygotować się do rozmowy z orzecznikiem?

Podstawą przygotowania jest zgromadzenie aktualnej dokumentacji medycznej. Należy zebrać wszelkie zaświadczenia od lekarzy, wyniki badań, wypisy ze szpitala, opisy rezonansu, tomografii, leczenia specjalistycznego, rehabilitacji oraz dokumentację psychologiczną i psychiatryczną. Dokumenty powinny dotyczyć problemów, które są podstawą wniosku.

Warto również spisać wcześniej najważniejsze objawy i sytuacje, w których choroba najbardziej utrudnia funkcjonowanie. Dzięki takiej liście nie trzeba będzie się martwić, że zapomnimy o istotnych rzeczach pod wpływem stresu. Jeśli samo dotarcie na komisję wymagało pomocy bliskich, specjalnego transportu lub dużego wysiłku, również należy o tym wspomnieć. Osoby, które mocno stresują się rozmową, mogą zabrać ze sobą osobę towarzyszącą.