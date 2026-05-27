W ramach programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) można otrzymać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych. Oznacza to, że PFRON udziela wsparcia finansowego na te prace, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, np. remont łazienki czy poszerzenie drzwi, usunięcie progów czy zbudowanie podjazdu do budynku lub windy. W przypadku remontu łazienki PFRON może udzielić wsparcia np. na montaż uchwytów, poręczy i elementów antypoślizgowych, zamianę wanny na prysznic typu walk‑in czy obniżenie toalety. Dofinansowanie nie jest natomiast udzielane na remonty o charakterze estetycznym, np. malowanie ścian czy zakup nowych sprzętów AGD.

Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON na remont domu lub mieszkania?

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, o dofinansowanie z PFRON na remont domu lub mieszkania może ubiegać się osoba, która spełnia poniższe warunki:

posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;

ma trudności w poruszaniu się;

jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości lub uzyskała zgodę na remont lub przebudowę od właściciela.

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie z PFRON na remont?

Program wsparcia realizowany jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). Wnioski można składać przez cały rok, jednak dofinansowanie wypłacane jest tylko tak długo, jak dana jednostka dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na projekt.

Do wniosku o dofinansowanie dołączyć należy:

orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik;

oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania;

pozostałe załączniki określone przez konkretny PCPR.

Wniosek wraz z dokumentami można składać osobiście lub drogą pocztową. Można to również zrobić za pośrednictwem drogi elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW).

Ile wynosi dofinansowanie z PFRON na remont domu lub mieszkania?

Dofinansowanie z PFRON na remont domu lub mieszkania można otrzymać jeden raz w ciągu roku. Jego maksymalna kwota wynosi 95 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Tu jednak pojawia się zastrzeżenie, że nie mogą być one wyższe niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2026 r. – jak wyliczył Portal Samorządowy – można otrzymać maksymalnie nawet 144 782,85 zł brutto wsparcia.

Pamiętać przy tym należy, że wnioskodawca musi wnieść wkład własny wynoszący minimum 5 proc. kosztów planowanego remontu.