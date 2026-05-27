Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać z PFRON dofinansowanie na remont mieszkania lub domu
W ramach programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) można otrzymać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych. Oznacza to, że PFRON udziela wsparcia finansowego na te prace, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, np. remont łazienki czy poszerzenie drzwi, usunięcie progów czy zbudowanie podjazdu do budynku lub windy. W przypadku remontu łazienki PFRON może udzielić wsparcia np. na montaż uchwytów, poręczy i elementów antypoślizgowych, zamianę wanny na prysznic typu walk‑in czy obniżenie toalety. Dofinansowanie nie jest natomiast udzielane na remonty o charakterze estetycznym, np. malowanie ścian czy zakup nowych sprzętów AGD.
Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, o dofinansowanie z PFRON na remont domu lub mieszkania może ubiegać się osoba, która spełnia poniższe warunki:
Program wsparcia realizowany jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). Wnioski można składać przez cały rok, jednak dofinansowanie wypłacane jest tylko tak długo, jak dana jednostka dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na projekt.
Do wniosku o dofinansowanie dołączyć należy:
Wniosek wraz z dokumentami można składać osobiście lub drogą pocztową. Można to również zrobić za pośrednictwem drogi elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW).
Dofinansowanie z PFRON na remont domu lub mieszkania można otrzymać jeden raz w ciągu roku. Jego maksymalna kwota wynosi 95 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Tu jednak pojawia się zastrzeżenie, że nie mogą być one wyższe niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2026 r. – jak wyliczył Portal Samorządowy – można otrzymać maksymalnie nawet 144 782,85 zł brutto wsparcia.
Pamiętać przy tym należy, że wnioskodawca musi wnieść wkład własny wynoszący minimum 5 proc. kosztów planowanego remontu.
