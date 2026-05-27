Marsz Niepodległości 2024. Transparent z pytaniem o ekshumacje polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu
Odrębne Centrum Operacji Specjalnych „Północ” można porównać do jednostek specjalnych przeznaczonych do najtrudniejszych zadań – odpowiednika formacji, takich jak polskie jednostki specjalne czy zachodnie siły specjalne wykonujące operacje poza linią frontu. Jednostki tego typu należą do najbardziej utajnionych struktur ukraińskiej armii.
Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny z Rosją jednostki SSO brały udział m.in. w operacjach rozpoznawczych, akcjach sabotażowych i działaniach na okupowanych terytoriach. Część ich aktywności pozostaje niejawna.
Jak zapisano w dekrecie, decyzja została podjęta „w celu odtworzenia historycznych tradycji armii narodowej, a także z uwzględnieniem wzorowego wykonywania zadań związanych z obroną integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.
27 maja przypadła także 10. rocznica utworzenia Sił Operacji Specjalnych Ukrainy. Z tej okazji prezydent pogratulował żołnierzom ich święta zawodowego oraz wręczył odznaczenia państwowe. Podziękował również żołnierzom za służbę na rzecz Ukrainy, odwagę oraz skuteczność podczas wykonywania zadań bojowych.
Decyzja władz Ukrainy o nadaniu Odrębnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” honorowego miana Bohaterów UPA ponownie uruchomiła w Polsce dyskusję, która regularnie powraca przy okazji relacji polsko-ukraińskich. Dla części Ukraińców Ukraińska Powstańcza Armia pozostaje symbolem walki o niepodległość przeciw Związkowi Sowieckiemu i III Rzeszy. W Polsce jej obraz jest jednak zdecydowanie inny i w dużej mierze kształtowany przez pamięć o zbrodniach dokonanych na ludności cywilnej podczas II wojny światowej.
W polskiej świadomości UPA jest przede wszystkim kojarzona ze zbrodnią wołyńską i wydarzeniami z lat 1943–1945. Według ustaleń historyków i badań prezentowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, oddziały UPA i związane z nimi środowiska nacjonalistyczne przeprowadziły zorganizowaną akcję wymierzoną w polską ludność na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W polskiej historiografii wydarzenia te określane są jako ludobójstwo lub czystka etniczna o charakterze ludobójczym. Szacuje się, że zginęło od kilkudziesięciu do ponad 100 tys. Polaków.
Symbolem tych wydarzeń stała się tzw. Krwawa Niedziela z 11 lipca 1943 r., kiedy doszło do skoordynowanych ataków na dziesiątki polskich miejscowości. W polskiej pamięci historycznej był to moment kulminacyjny jednej z największych tragedii ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Różnice w postrzeganiu UPA między Polską a Ukrainą są jednym z najtrudniejszych tematów w relacjach obu państw. W Polsce podkreśla się odpowiedzialność za masowe mordy i potrzebę pełnego upamiętnienia ofiar oraz prowadzenia ekshumacji.
Na Ukrainie UPA częściej przedstawiana jest jako formacja walcząca przeciw sowieckiej dominacji i symbol oporu narodowego. Tę różnicę ocen wskazywali także przedstawiciele IPN, zwracając uwagę, że w ukraińskiej narracji historycznej akcentowany jest przede wszystkim aspekt walki o niepodległość. Jednocześnie temat pozostaje żywy nie tylko w polityce i historii, ale również w debacie społecznej. Dyskusje dotyczące ekshumacji ofiar, pomników czy upamiętnień regularnie wywołują emocje po obu stronach granicy. W internetowych dyskusjach i komentarzach widać, że pamięć o Wołyniu nadal budzi silne reakcje i pozostaje nierozwiązanym elementem polsko-ukraińskiego sporu historycznego.
