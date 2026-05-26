Decyzja ta wpisuje się w szerszą politykę administracji Donalda Trumpa, która naciska na Europę, by w większym stopniu odpowiadała za własną obronę.

USA ograniczą wojskowe zobowiązania wobec NATO

Według Politico Waszyngton miał przekazać sojusznikom, że zamierza stopniowo zmniejszać liczbę bombowców strategicznych, myśliwców, dronów, okrętów podwodnych i okrętów wojennych przypisanych do działań NATO. Informacja ta miała zostać przedstawiona w piątek – podczas zamkniętego spotkania urzędników NATO – przez doradcę Pentagonu Alexandra Veleza-Greena. Tak wynika z relacji dwóch dyplomatów Sojuszu, którzy rozmawiali z portalem pod warunkiem zachowania anonimowości.

Redukcje są częścią długotrwałych działań prezydenta USA, który chce ograniczyć rolę Stanów Zjednoczonych w NATO. Trump wielokrotnie krytykował Sojusz, uznając go za mało przydatny dla Waszyngtonu. Jak wskazuje Politico, decyzja ta pokazuje też, że administracja USA przesuwa uwagę wojskową na inne regiony, w tym Indo-Pacyfik.

Według dyplomatów dokładny zakres cięć nie został jeszcze ostatecznie ustalony. Stany Zjednoczone nie przedstawiły także harmonogramu redukcji. Waszyngton miał zapewnić jednak sojuszników, iż nie będzie zmian w zakresie odstraszania nuklearnego.

Jeden z urzędników z NATO zaznajomiony ze sprawą powiedział, że spotkanie „nie przyniosło szczegółów”, ale sytuacja jest „znacznie jaśniejsza”. Jak wyjaśnił, skala zmian będzie zależeć od tego, czy inni sojusznicy będą w stanie zaproponować alternatywne zdolności. – Niektóre elementy nie zostaną ruszone, inne znikną całkowicie, a jeszcze inne mogą zostać ograniczone do połowy albo jednej trzeciej – powiedział. Zaznaczył też, że harmonogram jest trudny do ustalenia, ponieważ wiąże się z wiarygodnością odstraszania i obrony. – Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji – dodał.

Jak podaje Politico, kwestia cięć ma zostać poruszona ponownie podczas konferencji NATO Force Generation, która odbędzie się w przyszłym miesiącu. Podczas tego rodzaju spotkań wojskowi planiści państw członkowskich określają, jakie zdolności mogą przekazać Sojuszowi i na jakich warunkach.

W systemie NATO Force Model państwa Sojuszu deklarują, ilu żołnierzy i jaki sprzęt mogą przeznaczyć na potrzeby NATO. Chodzi o siły, które w razie wojny mogłyby zostać wykorzystane przez dowództwo Sojuszu. Szczegóły tych planów są tajne.

Jennifer Kavanagh – dyrektorka analiz wojskowych w waszyngtońskim think tanku Defense Priorities – oceniła w rozmowie z Politico, że redukcje USA stworzą luki, które w przypadku niektórych rodzajów sprzętu – zwłaszcza okrętów podwodnych i bombowców strategicznych – trudno będzie szybko uzupełnić. Ekspertka podkreśliła jednak jednocześnie, że europejscy sojusznicy nie powinni próbować zastępować amerykańskich zdolności w identyczny sposób. – Najważniejsze przy tych wycofaniach USA nie jest to, żeby Europa odtworzyła dokładnie to, co zostanie utracone, ale żeby ustaliła, czego naprawdę potrzebuje do własnej obrony i pozyskała te zdolności – powiedziała. Jak dodała, „Europa może to zrobić w ciągu pięciu lat”.

Marco Rubio: Sojusznicy wiedzą, że obecność USA się zmieni

Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował w piątek ministrów spraw zagranicznych NATO, że planowane są kolejne redukcje amerykańskich wojsk i uzbrojenia. Zapewnił jednak, że proces będzie prowadzony w koordynacji z sojusznikami. – W Sojuszu dobrze wiadomo, że obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Europie zostanie dostosowana. Te prace już trwały i były prowadzone w koordynacji z naszymi sojusznikami – powiedział dziennikarzom w szwedzkim Helsingborgu. – Nie twierdzę, że będą tym zachwyceni, ale z pewnością są tego świadomi – dodał.

Rzeczniczka NATO Allison Hart powiedziała Politico, że w Sojuszu „istniała nadmierna zależność od sił i zdolności USA”. Jak dodała, sytuacja może się zmieniać, ponieważ Europa i Kanada zwiększają wydatki obronne oraz rozwijają własne zdolności. – Ta zmiana wzmacnia plany obronne NATO, zmniejszając nadmierną zależność od jednego sojusznika, i jest odzwierciedleniem szerszej zmiany zachodzącej w Sojuszu – zaznaczyła Hart.