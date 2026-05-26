Koalicja Obywatelska, która wciąż jest liderem w sondażach, notuje spadek poparcia (30,9 proc. w stosunku do 32 proc. poprzedniego badania IBRiS wykonanego dla „Rzeczpospolitej” pod koniec kwietnia). PiS wolno rośnie (25,4 proc., wzrost z 23,2 proc.), ale nie ma "efektu Czarnka". Konfederacja wciąż jest na trzeciej pozycji (12,5 proc. z 12 proc.), jednak potrzebowałaby drugiej Konfederacji (Konfederacja Korony Polskiej 8,8 proc. z 7,9 proc.), żeby móc rządzić wspólnie z PiS. Lewica (8,4 proc. z 8,7 proc.) depcze po piętach Konfederacji, zajmując silne czwarte miejsce, ale z obecnym poparciem nie mogłaby rządzić samodzielnie z KO, bo pozostałe ugrupowania tworzące koalicję 15 października nie weszłyby do Sejmu, gdyby wybory odbyły się 22-23 maja, kiedy sondaż IBRiS został przeprowadzony dla „Rzeczpospolitej”. Na PSL chciałoby głosować 3,9 proc. wyborców, na partię Razem 2,8 proc., a na Polskę 2050 2,1 proc. Zdania nie ma 5,1 proc., a do wyborów poszłoby 55,4 proc. uprawnionych. Co to oznacza?