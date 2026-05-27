W czwartek 27 maja prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej od udziału w rozpoznaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Dlaczego prokuratura domaga się wyłączenia sędzi Joanny Grabowskiej

Wnioskując o wyłączenie sędzi, prokuratura wskazuje na uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności. Jak czytamy w komunikacie, „z dostępnego publicznie oświadczenia o stanie majątkowym SSO Joanny Grabowskiej wynika, iż posiada ona 102 akcje w spółce Telewizja Republika S.A. Jednocześnie ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż podejrzany Zbigniew Ziobro został zatrudniony w powyższej spółce jako korespondent TV Republika”.

Zdaniem prokuratora posiadanie przez sędziego akcji spółki, w której zatrudniony jest podejrzany, którego sprawa dotyczy, może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi.

W komunikacie Prokuratura Krajowa przypomina, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dla zastosowania art. 41 § 1 Kodeksu postępowania karnego nie jest konieczne wykazanie rzeczywistego braku bezstronności sędziego, lecz wystarczające jest istnienie okoliczności mogących obiektywnie wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania to przedmiot jednego z kilku postępowań dotyczących Zbigniewa Ziobry, które toczą się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd musi zapoznać się w nich z ok. 6 tysiącami tomów akt, których każdy liczy 200 stron.

Z wnioskiem o wydanie ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, polityka PiS wystąpił 10 lutego prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej. W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z 5 lutego 2026 r. o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Były minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy 10 maja potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał azyl polityczny. 

Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w Polsce listem gończym
