Rozgłośnia podaje, że wniosek Prokuratury Krajowej o wyłączenie Anny Nowakowskiej ze sprawy wpłynął do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w piątek. Jego podstawą jest to, że została 5 lat temu delegowana do tego sądu właśnie przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, a następnie powołana na stanowisko z udziałem tzw. neo-KRS, a więc zdaniem prokuratury – w sposób wadliwy.

Reklama Reklama

Losowanie sędziego, który rozstrzygnie sprawę wyłączenia sędzi Nowakowskiej ma odbyć się jeszcze w poniedziałek. Z informacji RMF FM wynika, że nie będą w nim brali udziału inni tzw. neosędziowie Sądu Apelacyjnego.

Z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości wystąpił 10 lutego prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej. W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw w sprawie nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z 5 lutego 2026 r. o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Obrońca polityka PiS, mecenas Bartosz Lewandowski, skierował do sądu okręgowego zażalenie na ten areszt. Złożono też wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania ENA do czasu rozstrzygnięcia przez sąd tego zażalenia. 26 marca sąd nie uwzględnił jednak tego wniosku.

Sprawą ENA za Zbigniewem Ziobrą sąd zajmie się dopiero we wrześniu. Dlaczego?

Z kolei wniosek o wydanie samego ENA Sąd Okręgowy ma rozpoznać dopiero we wrześniu. Dlaczego? Jak ujawniliśmy w sobotę na łamach „Rzeczpospolitej”, liczba tomów liczy 6 tys., a sędziowie chcą jeszcze skorzystać z długich urlopów. Z odpowiedzi z Sądu Okręgowego w Warszawie dla „Rz” wynika, że sędzia Adam Chocholak idzie na urlop w dniach od 1 czerwca do 3 lipca oraz od 8 do 30 sierpnia (blisko dwa miesiące). Sędzia Danuta Grunwald – od 6 lipca do 2 sierpnia. Sędzia Anna Szymacha-Zwolińska – od 1 do 5 czerwca oraz od 11 lipca do 16 sierpnia. Wynika z tego, że w składzie trzyosobowym sąd nie może się zebrać od 1 czerwca do 30 sierpnia, a więc w ciągu trzech miesięcy.

Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, do których przeniósł się z Węgier, gdzie otrzymał azyl polityczny. – Zbigniew Ziobro wyleciał 9 maja z Mediolanu do Nowego Jorku – mówił podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. – Gdyby podejrzany był poszukiwany ENA, o co wnosiliśmy od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy – zaznaczył.