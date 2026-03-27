O decyzji sądu poinformowało Polskie Radio. Rozgłośnia przypomina, że o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztu wnosił adwokat Bartosz Lewandowski. Sędzia Joanna Grabowska uznała jednak, że nieprawomocne orzeczenie w tej sprawie nie stanowi przeszkody do podjęcia decyzji o wydaniu ENA.

Wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania to przedmiot jednego z kilku postępowań dotyczących Zbigniewa Ziobry, które toczą się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd musi zapoznać się w nich z ok. 6 tysiącami tomów akt, których każdy liczy 200 stron.

Z wnioskiem o wydanie ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, polityka PiS wystąpił 10 lutego prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej. W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z 5 lutego 2026 r. o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, ale od października 2025 r. przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Jego adres pobytu jest nieznany. 6 lutego 2026 r. prokurator wszczął poszukiwania podejrzanego listem gończym.