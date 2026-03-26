Głosowania w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna dotyczyły kilku spraw. Jeden z wniosków skierował do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w lipcu ubiegłego roku ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar. Jak poinformował, „związany jest z 4 czynami: kradzieżą zuchwałą flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, zniszczeniem organizowanej przez Klub Lewicy wystawy poświęconej społeczności LGBT+ w holu głównym Sejmu, publicznym pomówieniem w czasie debaty prezydenckiej organizatorów akcji społecznej „Żonkile” upamiętniającej wybuch Powstania w Getcie Warszawskim, kradzieżą zuchwałą flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach”.

IPN chce ścigać Grzegorza Brauna za negowania Holokaustu

Drugi wniosek do PE skierował we wrześniu 2025 r. obecny prokurator generalny Waldemar Żurek w związku z kontrowersyjnymi wypowiedziami Grzegorza Brauna dotyczącymi komór gazowych w Auschwitz. Braun w rozmowie z Radiem Wnet zakwestionował fakt dokonywania ludobójstwa w komorach gazowych w obozie Auschwitz. Stwierdził, że Muzeum Auschwitz oferuje „pseudohistoryczny przekaz, który nie spełnia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach”, a „Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake” .

Po tych słowach prowadzący rozmowę przerwał ją, mówiąc, że „są pewne granice cynizmu politycznego”. Kilka dni później Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że wszczął śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania przez Grzegorza Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau. Wcześniej, bo już w tym samym dniu, w którym Braun wypowiedział się w sprawie komór gazowych, decyzję o złożeniu pozwu przeciwko politykowi podjął dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr Piotr M. A. Cywiński.

Było to już trzecie głosowanie, w którym PE opowiedział się za odebraniem Braunowi immunitetu. Dwa poprzednie wnioski dotyczyły zgaszenia świec chanukowych w Sejmie i naruszenia nietykalności cielesnej ginekolożki Gizeli Jagielskiej.