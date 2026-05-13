Warsh formalnie zastąpi przewodniczącego Fed Jerome’a Powella, którego ośmioletnia kadencja przypadła na okres kilku kryzysów gospodarczych oraz ostrego sporu z Białym Domem o zachowanie politycznej niezależności amerykańskiego banku centralnego.

Reklama Reklama

Kevin Warsh nowym szefem Fed po rekordowo politycznym głosowaniu

Warsh został zatwierdzony stosunkiem głosów 54 do 45, głównie według podziałów partyjnych. Jedynym demokratycznym senatorem, który poparł jego nominację, był John Fetterman z Pensylwanii. Było to najbardziej upolitycznione głosowanie nad kandydatem na szefa Fed w historii – informuje CNN.

Kevin Warsh jest postrzegany jako zwolennik linii prezydenta Donalda Trumpa, który od dawna domaga się obniżek stóp procentowych. Obejmie jednak urząd w momencie, gdy presja inflacyjna nasila się z powodu wojny USA i Izraela z Iranem. Inflacja wzrosła w kwietniu do najwyższego poziomu od trzech lat – wynika z najnowszego indeksu cen konsumpcyjnych – i obecnie przewyższa tempo wzrostu płac.

CNN przypomina, że także szok energetyczny komplikuje nadzieje na szybkie obniżki stóp procentowych. Inwestorzy oczekują obecnie, że Fed utrzyma główną stopę procentową bez zmian do końca roku, a nawet może ją podnieść, jeśli inflacja dalej będzie rosła. Taki scenariusz prawdopodobnie zirytuje Trumpa, który może skierować swoją frustrację w kierunku Warsha w podobny sposób, jak wcześniej wobec Powella.

Prezydent żartował nawet na początku roku, że pozwie Warsha, jeśli ten nie obniży stóp procentowych.

Nowy przewodniczący Fed szykuje zmiany w polityce banku centralnego

Przewodniczący Fed jest tylko jednym z głosów w Federalnym Komitecie Otwartego Rynku (FOMC), który decyduje o poziomie stóp procentowych. Choć Warsh będzie kontrolował agendę każdego posiedzenia Fed, nie będzie miał pełnej kontroli nad decyzjami większości członków komitetu. A część decydentów posiadających prawo głosu już wcześniej sygnalizowała poważne obawy dotyczące inflacji.

Czytaj więcej Banki Przeszkoda dla nominacji Warsha zniknęła, ale stopy szybko nie spadną Wygląda na to, że 15 maja Rezerwą Federalną będzie kierował nowy nominat prezydenta Donalda Trumpa. Inwestorzy nie spodziewają się jednak, by Fed p...

Nowy szef Fed proponował lub sugerował m.in. zmniejszenie wartego 6,7 bln dol. bilansu Fed, ściślejszą koordynację z Departamentem Skarbu w kwestii bilansu, ograniczenie liczby posiedzeń dotyczących polityki monetarnej z ośmiu rocznie nawet do czterech, rzadsze konferencje prasowe, zmniejszenie liczby pracowników Fed w Waszyngtonie oraz rezygnację z częstego sygnalizowania przyszłej ścieżki stóp procentowych. Zdaniem analityków JPMorgan wszystkie te zmiany mieszczą się w zakresie uprawnień przewodniczącego Fed.

Najtrudniejszą zmianą polityki może jednak okazać się kwestia bilansu banku centralnego. Warsh od lat wielokrotnie podkreślał, że Fed powinien ograniczyć swoją obecność na rynkach finansowych poprzez zmniejszenie bilansu, tak aby bank centralny mógł polegać przede wszystkim na swoim tradycyjnym narzędziu – stopie procentowej – w walce z inflacją i bezrobociem – przypomina CNN.

Śledztwo wobec Powella wywołało obawy o niezależność Fed

Poszukiwania nowego przewodniczącego Fed przez Trumpa trwały kilka miesięcy i zakończyły się burzliwym procesem zatwierdzania. Procedura była przez pewien czas blokowana przez republikańskiego senatora z Karoliny Północnej, Thoma Tillisa, który domagał się od Departamentu Sprawiedliwości zakończenia dochodzenia wobec Powella. Chodziło o zeznania, które szef Fed złożył przed Kongresem w ubiegłym roku w sprawie przekroczenia kosztów remontu siedziby Fed w Waszyngtonie.

Czytaj więcej Banki Co przyniesie inwestorom Kevin Warsh, nowy szef Fed? Człowiek nominowany przez prezydenta Trumpa na nowego szefa Fedu tylko pozornie jest „jastrzębiem”. Głoszone przez niego w ostatnich latach teorie...

Śledztwo Departamentu Sprawiedliwości wzbudziło obawy, że administracja Trumpa próbuje osłabić niezależność Fed, co mogłoby otworzyć drogę do politycznej ingerencji w ustalanie stóp procentowych dla największej gospodarki świata.

Powell stanowczo odrzucał dochodzenie jako motywowane politycznie, twierdząc w nagraniu wideo, że jest ono konsekwencją szerszych „gróźb i ciągłej presji” ze strony administracji.

Śledztwo prowadzone przez prokurator federalną Jeanine Pirro zostało ostatecznie umorzone, choć Pirro zaznaczyła, że może je wznowić, jeśli inspektor generalny Fed znajdzie dowody nadużyć lub zaniedbań.

Pierwsze posiedzenie Warsha jako przewodniczącego Fed odbędzie się 16–17 czerwca.

Były szef Fed Jerome Powell na razie zachowa miejsce w Radzie Gubernatorów. Przewodniczący Fed zazwyczaj całkowicie opuszczają Radę Gubernatorów po zakończeniu kadencji, jednak Powell zapowiedział, że pozostanie do momentu, aż będzie miał pewność, że śledztwo Pirro zostało definitywnie zakończone. Jedynym byłym przewodniczącym Fed, który wcześniej pozostał w Radzie, był Marriner Eccles w 1948 roku – pełnił on tę funkcję jeszcze przez kilka kolejnych lat – przypomina CNN.