Instytut Monitorowania Mediów przyjrzał się temu, gdzie Narodowy Bank Polski emituje swoje reklamy rezerw złota. Z analizy wynika, że ma swoich zdecydowanych faworytów – aż 67 proc. szacowanego telewizyjnego budżetu banku (i 58 proc. całego budżetu reklamowego) trafiło do TV Republika.

IMM przeanalizował okres od początku roku, czyli od 1 stycznia do 10 maja 2026 r. W tym czasie ukazało się ponad 2,3 tys. spotów w radiu i telewizji, w których NBP promował posiadane zasoby złota. NBP reklamował się głównie w TV Republice, wPolsce24 i w Polsat News. Trzy reklamy okładkowe o szacowanej wartości 0,4 mln zł netto trafiły do tygodnika „Sieci”. Reklamy NBP dostały też 42 lokalne rozgłośnie sieci ESKA.

Szacowany budżet NBP na reklamy w prasie, radiu i telewizji wyniósł w tym czasie ponad 6 mln zł netto, z czego 87 proc. ulokowano w telewizji, 8 proc. w prasie, a 5 proc. w radiu. Do Republiki trafiło 3,5 mln zł, wPolsce24 dostało 804,5 tys. zł, Polsat News zarobił 714,7 tys. zł, Radio Eska – 236 tys., a Polsat – 226,8. Poza tym radio Wnet zarobiło w tym roku na reklamach NBP według oficjalnych cenników 42,5 tys. zł.

Dlaczego reklamy NBP trafiają do określonych nadawców?

– Analizując kampanie reklamowe NBP w 2026 r. widać koncentrację promocji w dwóch stacjach telewizyjnych, które mają praktycznie identyczny profil odbiorców. To dowodzi, że bank centralny w kampaniach reklamujących wielkość rezerw złota chce dotrzeć przede wszystkim do konserwatywnej części widowni, lokując w stacjach sympatyzujących z prawicą większość swojego budżetu reklamowego – komentuje Monika Ezman, członkini zarządu Instytutu Monitorowania Mediów i przypomina, że to nie nowość, bo w 2025 r. NBP był czwartym pod względem wielkości wydatków reklamodawcą TV Republiki.

W porównywalnym okresie od stycznia do 10 maja minionego roku, który był rokiem wyborczym, NBP miał jednak ponad 3-krotnie wyższy budżet reklamowy, warty 20,5 mln zł netto. Z tego na reklamy w TV Republice przeznaczono ponad 5 mln zł netto, za co wyemitowano 181 spotów. Przy czym w 2025 r. na telewizje poszła ponad połowa budżetu reklamowego banku (56 proc.), a TV Republika otrzymała przeszło połowę (57 proc.) budżetu telewizyjnego NBP.

– W badaniu zwraca uwagę także fakt, że Narodowy Bank Polski, który nie ma typowej oferty detalicznej, niezmiennie reklamuje się przekazem wizerunkowym w ośrodkach lokalnych – dodaje Monika Ezman.

W całym 2025 r. NBP wyemitował w TV Republice reklamy o wartości cennikowej 8,6 mln zł netto (bez rabatów), co odpowiada w przybliżeniu jednej czwartej łącznego budżetu reklamowego NBP, który wyniósł 26,8 mln zł netto. Z tej kwoty 15 mln zł trafiło do telewizji, do prasy – 7,2 mln zł, więc 27 proc., a do radia 4,4 mln zł (17 proc.).

Analitycy zwracają też uwagę na kalendarz aktywności reklamowej NBP – największe natężenie kampanii reklamowych w TV Republice przypadło na luty, marzec i maj 2025 r. Po wyborach prezydenckich, od czerwca do października nie było tam żadnych reklam. Jak podaje IMM, głównymi tematami reklam NBP od początku 2025 r. był systematyczny zakup rezerw złota i ochrona polskiej waluty (z silnym naciskiem na zasługi prezesa NBP).

Dane pochodzą z monitoringu reklam adMonit IMM, który przeanalizował emisje w telewizji, radiu i prasie od 1 stycznia 2025 – do 10 maja 2026 r. Wartość budżetów jest szacowana według oficjalnych cenników netto dla wszystkich nadawców oraz wydawców, aktualizowanych co miesiąc.