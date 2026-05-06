Urodził się 19 listopada 1938 r. w Cincinnati. Karierę medialną rozpoczął w wieku 24 lat, przejmując rodzinny biznes reklamowy po samobójstwie ojca w 1963 r. Pierwszą stację telewizyjną kupił w 1970 r., a w 1976 r. TBS stała się pierwszą krajową „superstacją" nadającą przez satelitę. 1 czerwca 1980 r. ruszyło CNN.

Turner był wybrany przez magazyn „Time" Człowiekiem Roku 1991. Oprócz mediów był żeglarzem — zdobył Puchar Ameryki — oraz właścicielem drużyn sportowych Atlanta Braves i Atlanta Hawks. W 1997 r. przekazał miliard dolarów na rzecz ONZ, tworząc United Nations Foundation.

Bezpośrednia przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, jednak od 2018 r. zmagał się z chorobą ciał Lewy'ego — postępującą chorobą neurodegeneracyjną.

Pozostawił po sobie pięcioro dzieci, 14 wnuków i dwoje prawnuków.

