Warner Bros. Discovery poinformował dziś, że zwołane na czwartek 23 kwietnia rano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy tej firmy zagłosowało za zatwierdzeniem transakcji z Paramount Skydance.

Wstępne wyniki: zdecydowana większość za przejęciem WBD przez Paramount

Amerykańska grupa medialna, do której należą m.in. stacja CNN, platforma HBO Max, a w Polsce jedna z dwóch największych stacji telewizyjnych TVN, poinformowała, że według wstępnych wyników za transakcją oddano zdecydowaną większość głosów.

– Doceniamy wsparcie i zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi akcjonariusze, pozwalając nam w pełni wykorzystać potencjał naszego światowej klasy portfolio rozrywkowego – powiedział Samuel A. Di Piazza junior, przewodniczący rady dyrektorów WBD, cytowany w komunikacie grupy.

– Wraz z Paramount z niecierpliwością oczekujemy na stworzenie wyjątkowej, połączonej firmy, która poszerzy wybór dla konsumentów i przyniesie korzyści globalnej społeczności kreatywnych talentów – dodał.

Prezes Warner Bros. Discovery David Zaslav: Będziemy współpracować z Paramount

– W ciągu ostatnich czterech lat nasze zespoły przekształciły Warner Bros. Discovery i przywróciły firmie pozycję lidera w branży – skomentował z kolei David Zaslav, prezes i dyrektor generalny WBD.

– Dzisiejsza zgoda akcjonariuszy to kolejny kluczowy kamień milowy w sfinalizowaniu tej historycznej transakcji, która przyniesie naszym akcjonariuszom wyjątkową wartość. Będziemy nadal współpracować z Paramount, aby dokończyć pozostałe etapy tego procesu, który doprowadzi do powstania wiodącej firmy medialno-rozrywkowej nowej generacji – zapowiada Zaslav.

„Ostateczne wyniki głosowania z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podlegają certyfikacji przez niezależnego inspektora ds. wyborów Spółki i zostaną złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) na formularzu 8-K” – poinformowano.

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami Paramountu, intencją stron jest sfinalizowanie transakcji wartej 110 mld dol. w trzecim kwartale tego roku.

Ma ona zarówno zwolenników, jak i przeciwników.

Paramount Skydance kierowany przez Davida Ellisona, syna Larry’ego Ellisona, konkurował o WBD na ostatniej prostej z Netfliksem. Złożył ostatecznie wyższą ofertę, a jej przewagą był gotówkowy charakter oraz to, że objęła wszystkie części grupy. Gdy zarząd WBD przyznał to oficjalnie, Netflix nie skorzystał z możliwości poprawienia swojej propozycji, zakładającej podział WBD na dwie części, z czego jedna miała obejmować telewizję linearną. Za rozwiązanie umowy Netflix dostał wynagrodzenie i już je zaksięgował.