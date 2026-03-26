Z tego artykułu dowiesz się: Jakiej kluczowej decyzji dotyczy nadchodzące zgromadzenie akcjonariuszy spółki Warner Bros. Discovery?

Jakie podmioty są zaangażowane w rozważaną transakcję oraz jakie różnice wyróżniają obecną propozycję?

Jaka jest data nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy i kto może w nim głosować?

Jakie warunki finansowe charakteryzują proponowaną transakcję dla akcjonariuszy?

Jakie jest stanowisko zarządu i rady dyrektorów WBD wobec transakcji?

Jakie dalsze etapy i zgody są niezbędne do finalizacji procesu przejęcia?

20 marca miało odbyć się walne zgromadzenie akcjonariuszy Warner Bros Discovery w sprawie przejęcia spółki. Wtedy zarząd WBD, medialnej grupy, do której należy polska stacja telewizyjna TVN, rekomendował udziałowcom przyjęcie oferty Netfliksa. Do tego zgromadzenia jednak nie doszło, choć spółka zgromadzenia nie odwołała, a przynajmniej nie ma takiej informacji na jej stronie relacji inwestorskich. Teraz zarząd WBD robi drugie podejście, aby uzyskać zgodę posiadaczy akcji na zmianę właścicielską.

Zarząd WBD zwołał drugie nadzwyczajne zgromadzenie. Rekomenduje jednomyślne głosowanie

Właśnie zwołał nadzwyczajne zgromadzenie na 23 kwietnia. Tylko że tym razem chodzi o zgodę na przejęcie przez Paramount Skydance, koncern kierowany przez Davida Ellisona.

Akcjonariusze WBD będą mieli okazję zagłosować w sprawie transakcji przeprowadzanej w całości w gotówce i mogą odbyć się bez przeszkód – ogłosił zarząd WBD dziś. I zarekomendował inwestorom, aby jednogłośnie poparli fuzję z Paramount.

Jak podano w komunikacie nadzwyczajne zgromadzenie zbierze się o godz. 10 czasu wschodniego (godz. 16 polskiego czasu), a uprawnieni będą do głosowania ci inwestorzy, którzy posiadali zarejestrowane akcje 20 marca.

Zarząd WBD przypomniał w komunikacie, że zgodnie z umową fuzji akcjonariusze otrzymać mają 31 dol. za każdą akcję WBD i wyliczył, że odpowiada to 147 proc. premii wobec kursu na giełdzie przed pojawieniem się informacji o potencjalnej sprzedaży grupy.

Rada dyrektorów i zarząd poparli przejęcie przez Paramount Skydance. Prezes niemal miliarderem

Podano także, że transakcja została jednogłośnie przyjęta przez radę dyrektorów obu firm. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, plan zakłada, że do finalizacji dojdzie w trzecim kwartale. Gdyby jednak tak się nie stało, akcjonariusze WBD otrzymają dodatkowe wynagrodzenie 0,25 dol. za akcję za każdy kwartał zwłoki.

– Rada od początku kierowała się jednym celem: by doprowadzić do transakcji maksymalizującej wartość naszych ikonicznych aktywów i zadbać w jak największym stopniu o bezpieczeństwo akcjonariuszy – mówi w komunikacie Samuel A. Di Piazza junior, przewodniczący rady WBD. – Ta historyczna transakcja z Paramountem nie tylko spełnia te warunki, ale także poszerza wybór konsumentów i tworzy nowe możliwości dla twórców – dodał.

W podobnym duchu wypowiada się teraz też David Zaslav, prezes WBD. Jest on posiadaczem dużego pakietu akcji spółki i uczestnikiem programu menedżerskiego. Ma także otrzymać wynagrodzenie z tytułu wyrównania podatku od nadmiernych dochodów (tzw. podatek od „złotego spadochronu”). Według amerykańskich mediów w sumie może liczyć na nawet 887 mln dol.

Oferta Paramount Skydance przyjęta przez władze WBD daje wycenę właściciela studia Warner Bros., kanałów telewizyjnych Discovery, Eurosport, CNN, platformy streamingowej HBO Max, w Polsce także TVN na w sumie około 110 mld dol. (wraz z długiem). Poza zgodą akcjonariuszy transakcja wymaga jeszcze zgód organów antymonopolowych. W Europie wydawać będzie ją najprawdopodobniej Komisja Europejska, choć Paramount deklarował, że posiada już decyzje organów w Niemczech.