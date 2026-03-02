Szef Netfliksa o walce o właściciela TVN: prezydent Trump do końca był neutralny

Zarządzający Netflixem na uwagę, że przegrali wyścig o WBD z powodu jednego dolara, co zaskoczyło wiele osób, odpowiedział: – Prawda jest taka, że koniec końców ktoś musiał wygrać, a ktoś przegrać właśnie o jednego dolara. To mogłeś być ty, mogliśmy być my.

Polityczne naciski? „Była narastająca narracja o oporze politycznym”

Dopytywany o postępowanie Departamentu Sprawiedliwości i wezwania do Białego Domu przekonuje, że nie odczuwał nacisków ze strony prezydenta Donalda Trumpa, a postępowanie prowadzone przez Departament Sprawiedliwości miało typowy charakter i już się zakończyło.

– Nie wiem, czy był rosnący opór polityczny. Była narastająca narracja o oporze politycznym. Ale my szliśmy zwykłą regulacyjną ścieżką – powiedział Sarandos.

– Prezydent pozostał do końca neutralny w tej sprawie – powiedział też menedżer Netfliksa. W innym akapicie mówi, że Trump stracił zainteresowanie transakcją, gdy okazało się, że Netflix nie chce przejąć CNN.

Na uwagę, że senatorowie Partii Republikańskiej podczas jego przesłuchania wyrażali jasne przekonania co do transakcji, Sarandos powiedział, że to nie Senat wydaje zgodę na przejęcia.