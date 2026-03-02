Rzeczpospolita
Szef Netfliksa o walce o właściciela TVN: prezydent Trump do końca był neutralny

Nie wiem, czy był rosnący opór polityczny. Była narastająca narracja o oporze politycznym. Ale my szliśmy zwykłą regulacyjną ścieżką – powiedział Ted Sarandos w wywiadzie o powodach wycofania się z walki o Warner Bros Discovery.

Publikacja: 02.03.2026 13:40

Jeden z prezesów współzarządzających Netflixem Ted Sarandos pozuje na czerwonym dywanie podczas gali

Jeden z prezesów współzarządzających Netflixem Ted Sarandos pozuje na czerwonym dywanie podczas gali Actor Awards w Los Angeles w Kalifornii, USA, 1 marca

Foto: Reuters

Urszula Zielińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były kulisy nieudanej próby przejęcia Warner Bros. Discovery przez Netflix?
  • Co Ted Sarandos mówi o strategii biznesowej Netfliksa w kontekście tej transakcji?
  • Jakie jest stanowisko Netfliksa w sprawie politycznych nacisków i ich wpływu na proces przejęcia?
  • Jakie są prognozy dotyczące przyszłych transakcji przejęć między WBD a Paramount?
  • Co oznacza dla Warner Bros. Discovery ich obecna sytuacja finansowa według Teda Sarandosa?
  • W jaki sposób wizja Netfliksa może ulec zmianie po przegranym wyścigu o Warner Bros. Discovery?

Ted Sarandos, jeden z prezesów współzarządzających Netflixem, udzielił wywiadu agencji Bloomberg na temat nieudanej próby przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela TVN. Netflix przegrał ten wyścig z Paramount Skydance.

Sarandos: poruszaliśmy się w wąskim przedziale, a przeciwnik był „nietypowy”

W rozmowie Ted Sarandos prezentuje zarządzających Netflixem jako przewidywalnych, kierujących się racjonalnością biznesową „pasterzy” kapitału powierzonego im przez akcjonariuszy. 

– Mieliśmy bardzo wąski przedział (cenowy – red.), w którym byliśmy skłonni zapłacić i w ramach którego złożyliśmy ofertę, gdy dobijaliśmy targu. Nie oddaliliśmy się od tego i potem, z wyjątkiem zmiany na gotówkę (pierwotnie Netflix oferował część zapłaty w gotówce, a część w akcjach własnych – red.), dzięki czemu chcieliśmy działać szybciej. Jestem zadowolony gdzie doszliśmy i jak wyszliśmy – powiedział Ted Sarandos. Przypomniał, że 5 grudnia Netflix ogłosił ostateczną ofertę zakupu WBD. 

Z kolei Paramount Skydance jako oferenta określa słowami „nietypowy” i „irracjonalny”. Ale też przyznaje, że z Davidem Ellisonem, czyli prezesem Paramountu, był ostatnio na finale rozgrywek futbolu amerykańskiego.

Zarządzający Netflixem na uwagę, że przegrali wyścig o WBD z powodu jednego dolara, co zaskoczyło wiele osób, odpowiedział: – Prawda jest taka, że koniec końców ktoś musiał wygrać, a ktoś przegrać właśnie o jednego dolara. To mogłeś być ty, mogliśmy być my.

Netflix wycofał się z wyścigu o Warner Bros. Discovery
Media
Netflix wycofał się z wyścigu o TVN. Paramount przebił ofertę 31 dol. za akcję

Polityczne naciski? „Była narastająca narracja o oporze politycznym”

Dopytywany o postępowanie Departamentu Sprawiedliwości i wezwania do Białego Domu przekonuje, że nie odczuwał nacisków ze strony prezydenta Donalda Trumpa, a postępowanie prowadzone przez Departament Sprawiedliwości miało typowy charakter i już się zakończyło.

– Nie wiem, czy był rosnący opór polityczny. Była narastająca narracja o oporze politycznym. Ale my szliśmy zwykłą regulacyjną ścieżką – powiedział Sarandos.

– Prezydent pozostał do końca neutralny w tej sprawie – powiedział też menedżer Netfliksa. W innym akapicie mówi, że Trump stracił zainteresowanie transakcją, gdy okazało się, że Netflix nie chce przejąć CNN.

Na uwagę, że senatorowie Partii Republikańskiej podczas jego przesłuchania wyrażali jasne przekonania co do transakcji, Sarandos powiedział, że to nie Senat wydaje zgodę na przejęcia.

Pytany, czy po wpisie Donalda Trumpa, że wiceprezeska Netfliksa Susan Rice powinna zostać zwolniona, bo jest rasistką i figurantką, rozważał taki scenariusz, zaprzeczył Przyznał tylko, że rozmawiał z Susan Rice o tej sytuacji.

Komentarz prezydenta Stanów Zjednoczonych powstał po tym, jak Rice udzieliła wywiadu, w którym sygnalizuje, że Demokraci po ponownym dojściu do władzy rozliczą obecną administrację.

Czy Paramount przejmie Warner Bros. Discovery? Szef Netfliksa liczy na szczegółowe badanie transakcji

Sarandos pytany, czy jego zdaniem Paramount Skydance uzyska zgodę na przejęcie WBD, powiedział że nie wie, ale że transakcja „powinna być obserwowana nie mniej dokładnie” niż transakcja, którą proponował Netflix.

W wywiadzie Ted Sarandos zwraca uwagę na trudną sytuację finansową WBD i mówi, że grupa musi znaleźć 16 mld dol. oszczędności i osobom, które pożyczyły im pieniądze obiecuje, że stanie się to w 18 miesięcy. – Będzie mniej produkcji i mniej pracujących osób – powiedział.

Na pytanie, czy nie obawia się, że WBD i Paramount będą teraz sprzedawać mniej produkcji Netflixowi, zaprzecza. – Gdy ma się lewar przekraczający 6 czy 7, trzeba zarabiać pieniądze, a my kupujemy. Nie wyobrażam sobie, żeby miał to być problem.

Pytany, czy podtrzymuje, że Netflix będzie produkować więcej filmów dla kin, co obiecywał Hollywood, gdy starał się o WBD, unika odpowiedzi wprost. – Jest możliwe, że będziemy robić rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy – mówi Sarandos.

